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Пьяная Волочкова обругала Большой театр и объяснила, почему с ней недавно случился курьез

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 15:41
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Скандальная балерина откровенно высказала свое мнение по поводу руководства Большого театра и поссорилась с известным комиком
Анастасия Волочкова снова шокировала Сеть скандальным поведением
Анастасия Волочкова снова шокировала Сеть скандальным поведением / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасию пригласили в качестве гостьи на съемки YouTube-шоу "Бар в большом городе". В итоге, новый выпуск с ее участием опубликовали только в закрытом разделе. Создатели шоу сделали это из-за слишком вызывающего поведения звезды, которая, как сообщает Starhit, пришла на съемочную площадку в нетрезвом состоянии.

Волочкова вспомнила самые яркие события своей жизни. В очередной раз она рассказывала об ухаживаниях миллионеров и американского актера Джима Керри.

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Также балерина прокомментировала скандальный случай, когда она решила справить нужду у себя во дворе.

Заканчивалось лето, и я подумала: "Господи, когда же еще под елочку схожу". Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей, то это уже показатель. Я – феномен, – заявила Волочкова.

Соседи балерины жаловались на то, что она справляла нужду во дворе
Соседи балерины жаловались на то, что она справляла нужду во дворе

Когда остальные гости рассказывали свои истории Анастасию разозлил стендапер Владимир Бухаров, который вспомнил, как однажды познакомился с пьяной балериной. Девушка вела себя очень навязчиво и постоянно приставала к нему.

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Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Да пошел ты! Ты некрасиво сделал, – обратилась к юмористу Волочкова.

Досталось от артистки и руководству Большого театра, с которого ее уволили.

Эти уроды хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. Большой театр продолжают разваливать, – сказала Анастасия.

Читайте о других скандалах с балериной:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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