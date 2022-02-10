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Пышнотелая красавица Эшли Грэм родила близнецов и выбрала для них необычные имена (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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10 февраля, 19:37
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Знаменитая американская plus size модель Эшли Грэм стала мамой во второй раз! У Эшли родились близнецы. Радостной новостью модель поделилась в Instagram
Эшли Грэм родила близнецов и показала первое фото
Эшли Грэм родила близнецов и показала первое фото / Фото: instagram.com/ashleygraham

34-летняя Эшли, которая ранее показала видео из кабинета УЗИ, опубликовала кадр, на котором кормит грудью своих новорожденных сыновей. Грэм и ее супруг Джастин Эрвин назвали детей Роман и Малачи.

Мои мальчики стали моими лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я способна на трудные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей! Не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами подробностями своих родов и послеродового периода, – сказала Эшли.

Эшли Грэм родила двойню
Эшли Грэм родила двойню / Фото: instagram.com/ashleygraham

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Эшли Грэм вышла за Джастина Эрвина в 2010 году, спустя год после знакомства. Через десять лет у пары родился первенец – сына назвали Айзек.

Эшли не стесняется своего тела и постоянно публикует в соцсети фото в белье, демонстрируя растяжки и складки на коже. Она также является сторонницей движения Health at Every Size.

Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

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Эшли – не единственная модель с формами, которая любит обнажаться перед камерой – узнайте, кто еще в числе моделей-икон бодипозитива.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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