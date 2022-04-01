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Рашист Басков заступился за Нетребко, которую выгнали из Metropolitan Opera

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 14:26
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Известная оперная певица публично осудила войну в Украине после того, как лишилась сразу нескольких мест работы
Николай Баскова объяснил, почему Анна Нетребко осталась без престижной работы
Николай Баскова объяснил, почему Анна Нетребко осталась без престижной работы / Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Из-за поддержки путина и в результате российского вторжения в Украину известную певицу Анну Нетребко уволили из Metropolitan Opera, с ней также отказались сотрудничать миланский театр La Scala, Баварская государственная опера, артистка исключена из списка звезд немецкого лейбла.

Оставшись без работы россиянка осудила войну в Украине, написав, что "на самом деле встречалась с президентом путиным всего несколько раз" и "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства россии".

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Анну Нетребко уволили из оперы за поддержку путина
Анну Нетребко уволили из оперы за поддержку путина / Фото: Getty Images

Вскоре за высказывания против путина Нетребко выгнали из Новосибирского театра оперы и балета.

Николай Басков внезапно стал на защиту коллеги и заявил, что Анну Нетребко заставили отказаться от родины.

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Они захотели унизить, заставить отказаться от родины, а потом растоптать. Их главная цель — сначала унизить нас своими санкциями, украсть наши деньги и имущество, а потом растоптать и уничтожить все русское, то есть просто нас с вами, — цитирует слова Баскова СтарХит.

Николай Басков поддерживает российскую агрессию в Украине
Николай Басков поддерживает российскую агрессию в Украине / Фото: Instagram

Напомним, что сам Басков поддерживает режим путина и убийства украинцев. Ранее певца объявили в международный розыск из-за пропаганды войны в Украине, а он в ответ на это пригрозил Ирине Венедиктовой трибуналом.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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