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Рашист Филипп Киркоров неожданно засветился на Евровидении в VIP-ложе: фото

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 01:49
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10 мая в Турине прошел первый полуфинал "Евровидения 2022". Напомним, что Россию исключили из списка участников еще в феврале, после начала полномасштабного вторжения ее в Украину
Рашиста Киркорова заметили на "Евровидении" в Турине
Рашиста Киркорова заметили на "Евровидении" в Турине / Фото: instagram.com/Eurovision, instagram.com/fkirkorov

Такие ограничения тем не менее не помешали главному фанату "Евровидения" Филиппу Киркорову, который поддерживает войну в Украине, приехать в Италию и посетить конкурс.

По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не могу себе позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов сего мероприятия, – заявил Киркоров в Insta-сториз.

Также артист отметил, что организаторы выделили ему специальную VIP-ложу, а болеет он в этом году за Грецию, которая, к слову, прошла в финал.

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Организаторы "Евровидения" пригласили на конкурс Филиппа Киркорова
Организаторы "Евровидения" пригласили на конкурс Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Отметим, что на родине Киркоров недавно мощно оскандалился. Артист устроил концерт в четь своего 55-летия. В своем шоу артист использовал громадный крест. За это священник российской православной церкви обвинил Киркорова в антирелигиозных провокациях. Позже стало известно, что Киркорова ждут на допросе в Генпрокуратуре после его сатанинских плясок на кресте.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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