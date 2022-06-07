Рашист Газманов назвал предательницей сбежавшую из России Чулпан Хаматову

Сторонник Путина Олег Газманов продолжает нападки на своих коллег, которые отреклись от Кремля и выступили против войны в Украине

Олег Газманов высказался о Чулпан Хаматовой / Фото: instagram.com/oleggazmanov, instagram.com/chulpanofficial

В перерывах между пропагандистскими концертами, на которых звезды-рашисты заработали миллионы, Олег Газманов успевает давать интервью и критиковать уехавших из РФ коллег.

На этот раз российский певец высказался в адрес актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала в Латвию и заявила, что не поддерживает войну. Во время очередной пропагандистской конференции Газманов записал актрису в предатели родины.

Реклама

С одной стороны жалко ее, а с другой стороны гадко. Даже не знаю, что больше, гадко, наверное. Если ты хочешь жить в драгой стран – мы открыты, уезжай и живи, пожалуйста. Но уехать и тявкать на свою родину – это предать свою мать, своих родителей, своих друзей. Это попытка получить какую-то подачку от принимающей стороны, а принимающая сторона ненавидит твою родину, – высказался о Хаматовой Газманов.

Сам же Газманов готов оправдывать кровавые преступления своего государства и президента. К счастью, российскому пропагандисту навсегда закрыта дорога в Украину, ведь здесь его ждет арест из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что ранее в Сети вызверились на сторонницу "русского мира" Оксану Байрак после ее слов о "братских народах".