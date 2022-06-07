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Рашист Газманов назвал предательницей сбежавшую из России Чулпан Хаматову

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 13:15
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Сторонник Путина Олег Газманов продолжает нападки на своих коллег, которые отреклись от Кремля и выступили против войны в Украине
Олег Газманов высказался о Чулпан Хаматовой
Олег Газманов высказался о Чулпан Хаматовой / Фото: instagram.com/oleggazmanov, instagram.com/chulpanofficial

В перерывах между пропагандистскими концертами, на которых звезды-рашисты заработали миллионы, Олег Газманов успевает давать интервью и критиковать уехавших из РФ коллег.

На этот раз российский певец высказался в адрес актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала в Латвию и заявила, что не поддерживает войну. Во время очередной пропагандистской конференции Газманов записал актрису в предатели родины.

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С одной стороны жалко ее, а с другой стороны гадко. Даже не знаю, что больше, гадко, наверное. Если ты хочешь жить в драгой стран – мы открыты, уезжай и живи, пожалуйста. Но уехать и тявкать на свою родину – это предать свою мать, своих родителей, своих друзей. Это попытка получить какую-то подачку от принимающей стороны, а принимающая сторона ненавидит твою родину, – высказался о Хаматовой Газманов.

Сам же Газманов готов оправдывать кровавые преступления своего государства и президента. К счастью, российскому пропагандисту навсегда закрыта дорога в Украину, ведь здесь его ждет арест из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что ранее в Сети вызверились на сторонницу "русского мира" Оксану Байрак после ее слов о "братских народах".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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