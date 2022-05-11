Рашист Григорий Лепс приехал на Донбасс петь для российских оккупантов

Непросыхающий путинский певец Григорий Лепс приехал на Донбасс, чтобы петь для российских оккупантов

Путинский певец Григорий Лепс приехал на Донбасс / Фото: instagram.com/gvleps

Одиозный певец Григорий Лепс, которого накануне заметили в компании эскортницы, в который раз показал свою рашисткую сущность. Путинский артист приехал на оккупированный Донбасс с концертом.

Молчавший о войне в Украине певец решил дать несколько выступлений для российских захватчиков в так называемой ДНР. На видео в Instagram Лепс спешил в Донецк в компании одного из оккупантов.

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Едем, пацаны! Приехали поддержать ребят. Надеемся, немного их отвлечем от тяжелых будней. Пойдем в госпиталя проведаем раненых бойцов, раненых детей, раздадим им пластинок, раздадим им денег, – пообещал жителям оккупированных территорий путинист.

Похоже, что вечно пьяный исполнитель шансона забыл, что раненные дети на Донбассе – это вина российских оккупантов, которые начали войну в Украине.

Кроме того, через несколько часов одиозный артист выставил в своем аккаунте фото с лидером так называемой ДНР Денисом Пушилиным. Рашиста встречали со всеми возможными "почестями" – не пожалели, так сказать, и парочку канапе с санкционной икоркой.

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И оба в розыске! – подписал снимок Лепс.

Скриншот – instagram.com/gvleps

Ранее стало известно, сколько заработали Газманов, Семенович и другие артисты, выступавшие на рашистских концертах.