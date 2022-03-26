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Рашист Михалков и любимый певец Путина Расторгуев отреагировали, что их не хотят видеть в Латвии

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26 марта, 14:11
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На днях Латвия объявила список российских звезд, которым теперь запрещен въезд в страну
Николай Расторгуев и Никита Михалков прокомментировали черный список Латвии
Николай Расторгуев и Никита Михалков прокомментировали черный список Латвии / Фото: скриншот

Россия после нападения на Украину – самая изолированная и порицаемая страна мира. Уже стыдно быть русским и иметь паспорт страны-агрессора . Поклонников "русского мира" нигде не хотят видеть и черный список Латвии, в котором с каждым днем все больше становится российских звезд этому доказательство.

Рашист Никита Михалков уже успел отреагировать, что теперь не сможет приезжать в Латвии. Об этом пишет StarHit.

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Никита Михалков осудил российских звезд, которые поддерживают Украину
Никита Михалков осудил российских звезд, которые поддерживают Украину / Фото: скриншот

А где это?, – прокомментировал режиссер новость о черном списке.

Концерты Николая Расторгуева уже отменили в Германии из-за поддержки войны в Украине. На днях певец пополнил список невъездных звезд в Латвии. Он делает вид, что его это не волнует.

Значит, если бы я собрался куда-то за границу отдыхать, а я езжу туда только для этого, то страна под названием Латвия рассматривалась бы в самую последнюю очередь, если рассматривалась бы вообще.

В Германии не хотят видеть группу "Любэ"
В Германии не хотят видеть группу "Любэ" / Фото: Instagram

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И до Расторгуева так и не дошло, почему россиян нигде не хотят видеть.

Поэтому мне абсолютно наплевать, что там написал министр культуры. По всей видимости, была дана какая-то команда, отмашка сверху. Они же все проститутки – эти державки маленькие. Как говорится, все маски сброшены. Повылезало нутро... И русофобство тоже. К тому же, это – настоящий нацизм.

Напомним, ранее Николай Басков стал персоной нон-грата в Латвии из-за высказываний, что война в Украине – необходимая мера для русскоязычного населения.

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