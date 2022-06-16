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Рашистка Лариса Долина опозорилась с Insta-фильтрами (фото)

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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16 июня, 12:47
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Путинская артистка Лариса Долина на старости лет решила показать идеальное личико, но не тут-то было – Insta-фильтры подвели

Российская певица, предавшая родную Одессу, не только ведет себя, как жаба, но и выглядит соответствующе. В свои 66 лет Лариса Долина все еще надеется сохранить молодость виртуальными масками.

Накануне одиозная артистка выступила на концерте в питерском саду "Эрмитаж", но перед этим решила записать пару видео для Instastories. Без разглаживающих фильтров на лице не обошлось, правда, Долина забыла, что другие постаревшие участки тела они сразу же выдают.

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Скриншот

Так, все увидели сморщенное декольте певицы и лоб, в котором рассосался ботокс. Ну а глядя на брови Долиной, невольно вспоминаешь песню "Ленинграда"..."кольщик, наколи мне брови...".

Наряд 66-летняя рашистка тоже выбирала из разряда "Стильно. Модно. Молодежно". Брюки с разрезами еще куда ни шло, а вот миниплатье в стразах подчеркнуло кругленький животик певицы и вряд ли это долгожданный малыш.

Скриншот

В социальных сетях пользователи давно критикуют Долину за ее нелепые попытки скрыть свой настоящий возраст и омолодиться. Зафотошопленные донельзя фотографии исполнительницы всегда набирають сотни комментариев с критикой.

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  • "Похожа на злобную жабу"
  • "Честно, фотошопа много, прям через чур"
  • "Жаба"
  • "Старенькая мопса"
  • "Страшна, как баба яга"
Скриншот

Напомним, ранее Дмитрий Гордон раскритиковал Ларису Долину после ее поездки на Донбасс.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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