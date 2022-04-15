Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Хит Могилевской

ВИА Гра - всё?

Микки Рурк с нами

Помолвка Лопес

Отмена Сабурова

Лолита бежит из РФ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Рашистка Лолита снова отличилась, говоря об Украине: новое скандальное заявление певицы

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 10:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица с украинскими корнями, живущая в Москве, продолжает удивлять
Лолита слишком переживает за карьеру в России
Лолита слишком переживает за карьеру в России / Фото: Instagram

Пока российские оккупанты уже 51-й день цинично бомбят украинские города и убивают невинных людей, артистка родом из Мукачево – Лолита Милявская – спокойно продолжает работать в РФ и пиарить свой сольный концерт. Певица называет войну в Украине спецоперацией, а теперь еще раз решила вспомнить о родине в эфире одной из радиостанций Москвы. Лолита заявила, что Украина ее предала.

Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на свою родину, а мне вот в интернете пишут: "Вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно, – цитируют росСМИ слова певицы

/ Фото: скриншот
Лолита добавила, в Украину ей нужно было приезжать не из-за концертов, а чтобы видеться с мамой и дочкой. К слову, недавно артистка перевезла семью из Киева в Москву, но о войне снова не слова. Зато стала повторять слова пропагандистов о националистах

Реклама

Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все

Стоит отметить, что все-таки одну здравую мысль Милявская за весь эфир выразила

Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна

Напомним, Лолите Милявской запретили въезд в Украину после посещения оккупированого Крыма.

Ранее в Сети ходили слухи, что Лолита решила бежать из России.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять