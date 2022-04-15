Рашистка Лолита снова отличилась, говоря об Украине: новое скандальное заявление певицы

Певица с украинскими корнями, живущая в Москве, продолжает удивлять

Лолита слишком переживает за карьеру в России / Фото: Instagram

Пока российские оккупанты уже 51-й день цинично бомбят украинские города и убивают невинных людей, артистка родом из Мукачево – Лолита Милявская – спокойно продолжает работать в РФ и пиарить свой сольный концерт. Певица называет войну в Украине спецоперацией, а теперь еще раз решила вспомнить о родине в эфире одной из радиостанций Москвы. Лолита заявила, что Украина ее предала.

Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на свою родину, а мне вот в интернете пишут: "Вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно, – цитируют росСМИ слова певицы

/ Фото: скриншот

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Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все

Лолита добавила, в Украину ей нужно было приезжать не из-за концертов, а чтобы видеться с мамой и дочкой. К слову, недавно артистка перевезла семью из Киева в Москву, но о войне снова не слова. Зато стала повторять слова пропагандистов о националистах

Стоит отметить, что все-таки одну здравую мысль Милявская за весь эфир выразила

Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна

Напомним, Лолите Милявской запретили въезд в Украину после посещения оккупированого Крыма.

Ранее в Сети ходили слухи, что Лолита решила бежать из России.