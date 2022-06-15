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Рашистку Лолиту "разнесли" в Сети из-за отдыха в Турции: Это тогда, когда дети спят в подвале

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 июня, 13:39
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Певица Лолита, поддержавшая войну в родной Украине, отправилась на экскурсию по Турции, за что нарвалась на хейт от украинцев
Рашистка Лолита нарвалась на критику в Сети/ Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya
Рашистка Лолита нарвалась на критику в Сети/ Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Живущая в Москве Лолита, своими скандальными заявлениями дала понять всем, что полностью отреклась от родной Украины в пользу России.

На днях певица решила отправиться в Болгарию, куда она вывезла свою маму и дочь после начала войны в Украине.

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На все лето я своих разместила туда. Там спокойно, нервы никто не мотает, хороший воздух, – прокомментировала место нахождение родных Лолита.

Однако из-за проблем с пересадкой на рейсе российской певице пришлось на день остаться в Турции. Лолита медлить не стала и решила отправиться на экскурсию, посвященную главной украинке в турецкой культуре – Роксолане.

Видео с экскурсии певица опубликовала в своих соцсетях. Сразу же исполнительницу поставили на место пользователи Сети, которые осудили некогда киевлянку Лолиту за предательство. А некоторый и вовсе пригласили рашистку отдохнуть в этом году в оккупированном Мариуполе или Крыму.

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  • "Лолита исключение природы – Бог не дал ей ничего"
  • "Зачем в Болгарию? в Крым!"
  • "В Украину приезжай на отдых, в Мариуполь.."
  • "Кобыла и страхопудло, пенсионерка облезлая, час твой прошел"
  • "Это тогда, когда дети спят в подвале"
  • "Ж**олизка х**ла"
Скриншот

Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что Лолита решила бежать из России.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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