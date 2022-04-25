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Рашисты промыли мозги? Сергей Лазарев, осуждавший войну в Украине, выступит на Z-концерте

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 14:03
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Певец выступит для своих рашистских поклонников, забыв свои недавние высказывания против войны
Сергей Лазарев "переобулся"
Сергей Лазарев "переобулся" / Фото: instagram.com/lazarevsergey, скриншот

Еще 24 февраля Сергей Лазарев публично озвучил свою антивоенную позицию. Конечно, за это его жестоко облили грязью коллеги-рашисты и зомбированные фанаты. Вскоре артист удалил пост в поддержку Украины в соцсети и совсем исчез с горизонта.

Теперь Лазарев неожиданно для всех "переобулся" и заговорил о любви к стране-агрессору. Более того, он делает вид, что Россия не напала на Украину и не совершает геноцид свободного народа.

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Также Сергей Лазарев решил присоединиться к музыкальному пропагандистскому марафону "ZaРоссию". Афиша мероприятия появилась на сайте lipetskmedia.ru.

Рашистское мероприятие запланировано на 29 апреля в городе Липецк. На сцену вместе с Лазаревым выйдет еще одна путинистка – заслуженная артистка РФ Жасмин.

Скриншот

То ли по собственному желанию, то ли под давлением рупора Кремля Лазарев настолько радикально "переобулся" – неизвестно. Но очевидно, что артист перешел на сторону зла и поддерживает путинский кровавый режим. Этому свидетельствует тот факт, что 29 апреля он будет выступать на фоне кровавой буквы Z.

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Но и не исключено, что Лазарев "продался" ради карьеры. Еще в начале апреля певец плакал из-за больших финансовых потерь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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