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Расставание в прямом эфире и смерть любимой: ошеломительные истории любви Пола Маккартни

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 21:41
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Имя легендарного Пола Маккартни навсегда вошло в мировую историю музыки. В честь дня рождения музыканта сайт "Сегодня" вспомнил все его громкие романы
Полу Маккартни - 80 лет
Полу Маккартни - 80 лет / Фото: Getty Images

Именинников 18 июня хоть отбавляй. Вместе с Максимом Галкиным и Ксенией Мишиной свой 80-й день рождения празднует лидер культовой группы The Beatles Пол Маккартни.

Миллионы фанаток по всему миру мечтали провести хотя бы один вечер в компании музыканта, но лишь единицам удалось покорить рок-н-рольщика. В день рождения Маккартни сайт "Сегодня" вспомнил самые громкие романы исполнителя.

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Джейн Эшер

Пол Маккартни и Джейн Эшер познакомились в Королевской Альберт-холле в апреле 1963 года во время концерта The Beatles.

17-летняя девушка приехала на концерт группы в качестве корреспондента. До этого Пол видел Джейн только по телевизору (которое в то время еще было черно-белым) и думал, что она блондинка, но оказалось, то в жизни у нее ослепительный рыжий.

Пол Маккартни и Джейн Эшер/ Фото: Getty Images
Пол Маккартни и Джейн Эшер/ Фото: Getty Images

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Позже Пол посвятил возлюбленной несколько песен, ставших хитами: песен: And I Love Her, You Won’t See Me, I’m Looking Through You и Here, There and Everywhere. Отношения пары продлились пять лет и почти дошли до свадьбы.

Однако, спустя некоторое время после помолвки в 1967 году Джейн неожиданно застала Маккартни в постели с другой женщиной. Измена стала причиной расставания пары – и этот разрыв стал одним из самых громких в истории, ведь Джейн объявила, что уходит от Пола в прямом эфире ВВС.

Джейн бросила музыканта в прямом эфире/ Фото: Getty Images
Джейн бросила музыканта в прямом эфире/ Фото: Getty Images

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Линда Истман

Мог ли подумать Пол, что во время отношений с Эшер встретил свою будущую жену, брак с которой продлился целых 30 лет. Речь идет о Линде Истман.

Пара познакомилась в Нью-Йорке в 1967 году на одной из выступлений "битлов". Спустя год Пол и Линда неожиданно встретились снова, а через шесть месяцев пошли к алтарю.

Пол и Линда после бракосочетания/ Фото: Getty Images
Пол и Линда после бракосочетания/ Фото: Getty Images

В счастливом браке у пары родились трое детей: Мэри, Стелла и Джеймс, также музыкант удочерил дочь Линды от первого брака, Хизер.

По словам инсайдеров, Линда была той, кому Пол не изменил ни разу, а сам исполнитель утверждал, что расставался с супругой всего раз и то на неделю. Но счастливая сказка разрушилась, когда у Линды обнаружили рак груди. В 1998 году она скончалась.

Брак Маккартни и Истман длился 30 лет/ Фото: Getty Images
Брак Маккартни и Истман длился 30 лет/ Фото: Getty Images

Думаю, я плакал около года время от времени. Вы ждете, чтобы увидеть, как он войдет, этот человек, которого вы любите, потому что вы так к нему привыкли. Я много плакал, – говорил Пол.

Хизер Миллс

Спустя год после смерти Линды Пол познакомился с Хизер Миллс на церемонии Pride of Britain Awards. Девушка прославилась как модель, но после аварии в 1993, когда ей пришлось ампутировать часть левой ноги, оставила карьеру.

Хизер Миллс и Пол Маккартни/ Фото: Getty Images
Хизер Миллс и Пол Маккартни/ Фото: Getty Images

Отношения стали быстро развиваться и в 2001 году пара сообщила о помолвке. Несмотря на то, что в браке у Пола и Хизер родилась дочь Беатрис Милли, его было сложно назвать счастливым. Через пять лет Миллс и Маккартни подали на развод.

Хизер не раз заявляла, что их отношениям серьезно помешала дочь Маккартни от Линды Истман, Стелла. В результате развода Милл смогла отсудить у мужа 24 миллиона фунтов стерлингов.

Миллс отсудила у Маккартни 24 млн фунтов стерлингов/ Фото: Getty Images
Миллс отсудила у Маккартни 24 млн фунтов стерлингов/ Фото: Getty Images

Нэнси Шевелл

В 2007 году судьба свела лидера The Beatles с американкой Нэнси Шевелл. Пара познакомилась во время бракоразводного процесса музыканта со второй женой. Через три года отношений Пол сделал предложение Нэнси.

Третья супруга Пола Маккартни – Нэнси Шевелл/ Фото: Getty Images
Третья супруга Пола Маккартни – Нэнси Шевелл/ Фото: Getty Images

Свадьба состоялась через несколько месяцев, в ратуше Старого Мэрилебона. С тех пара неразлучна и супруга, которая на 18 лет младше музыканта, всюду сопровождает его на публичных мероприятиях.

Свадьба Маккартни и Шевелл/ Фото: Getty Images
Свадьба Маккартни и Шевелл/ Фото: Getty Images

Ранее Пол Маккартни поддержал Украину и поднял сине-желтый флаг на своем концерте.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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