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Растрепанная Пугачева без бровей и с неудачным макияжем перестаралась с фильтрами в Instagram

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 16:28
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Примадонна в свои 72 года старается всегда выглядеть намного моложе своих лет. Но иногда королева сцены подчеркивает скорее недостатки, нежели достоинства
Алла Пугачева показала неудачное фото
Алла Пугачева показала неудачное фото / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева, привыкшая привлекать все внимание публики, не теряет возможности "омолодиться" и выглядеть так же, как в молодости.

К слову, увидеть певицу совсем молодой поклонники могли на архивном фото, которым она поделилась ко дню рождения бывшего мужа Наташи Королевой.

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На этот раз Алла Борисовна поделилась с поклонниками селфи в своих Instastories. Правда, на этот раз фильтры и макияж подчеркнули все недостатки 72-летней исполнительницы.

Скриншот – instagram.com/alla_orfey/

То ли фильтры так повлияли, то ли неудачное освещение, но на фотографии Пугачева осталась без ресниц и бровей. Прическа у примадонны тоже получилась неаккуратной и растрепанной.

И хотя певица опубликовала фотографию в своих "сторис", узнать мнение ее поклонников по поводу внешнего вида Аллы Борисовны все же удалось. Ведь снимок моментально разлетелся по фан-аккаунтам исполнительницы.

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  • "Она уже как Ленин в мавзолее неузнаваемая, своего уже нет ничего"
  • "Может она болеет? Какая-то не такая, но по возрасту может быть"
  • "Зачем такое ужасное фото...хотя, если по факту,...наверное лицо какое есть"
Скриншот

Несмотря на негативные комментарии, Алла Борисовна все равно остается любимицей публики и мужчин. Как оказалось, исполнительница стала причиной того, что Филипп Киркоров и Любовь Успенская так и не поженились.

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Мария Коробова
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