Растрепанная Пугачева без бровей и с неудачным макияжем перестаралась с фильтрами в Instagram

Алла Пугачева, привыкшая привлекать все внимание публики, не теряет возможности "омолодиться" и выглядеть так же, как в молодости.
К слову, увидеть певицу совсем молодой поклонники могли на архивном фото, которым она поделилась ко дню рождения бывшего мужа Наташи Королевой.
На этот раз Алла Борисовна поделилась с поклонниками селфи в своих Instastories. Правда, на этот раз фильтры и макияж подчеркнули все недостатки 72-летней исполнительницы.
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То ли фильтры так повлияли, то ли неудачное освещение, но на фотографии Пугачева осталась без ресниц и бровей. Прическа у примадонны тоже получилась неаккуратной и растрепанной.
И хотя певица опубликовала фотографию в своих "сторис", узнать мнение ее поклонников по поводу внешнего вида Аллы Борисовны все же удалось. Ведь снимок моментально разлетелся по фан-аккаунтам исполнительницы.
- "Она уже как Ленин в мавзолее неузнаваемая, своего уже нет ничего"
- "Может она болеет? Какая-то не такая, но по возрасту может быть"
- "Зачем такое ужасное фото...хотя, если по факту,...наверное лицо какое есть"
Несмотря на негативные комментарии, Алла Борисовна все равно остается любимицей публики и мужчин. Как оказалось, исполнительница стала причиной того, что Филипп Киркоров и Любовь Успенская так и не поженились.