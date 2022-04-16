"Разлучница" Рианны и A$AP Rocky опровергла слухи о расставании пары

Буквально вчера западные СМИ взорвала новость о расставании беременной Рианны и ее возлюбленного рэпера A$AP Rocky. Однако, похоже, это всего лишь слухи

Амина Муадди опровергла расставание Рианны и A$AP Rocky / Фото: Instagram

Поклонники звездной пары вчера пришли в полный шок, узнав о расставании Рианны и отца ее ребенка A$AP Rocky. По слухам, рэпер изменил Рири с ее близкой подругой и дизайнером Аминой Муадди.

Однако сама "разлучница" назвала новости о любовном треугольнике не более, чем необоснованной ложью. Об этом дизайнер написала в своем Instagram-аккаунте.

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Я всегда считала, что голословная ложь, распространяемая в социальных сетях, не заслуживает ни ответа, ни разъяснения, тем более такая гнусная. Я изначально предполагала, что эти фальшивые сплетни, сфабрикованные с таким злым умыслом, не будут восприняты всерьез. Однако за последние 24 часа мне напомнили, что мы живем в обществе, которое так быстро говорит о темах, независимо от фактов, и что нет ничего запретного, – написала Амина.

Скриншот – instagram.com/aminamuaddi/

Также дизайнер отметила, что испытывает большое уважение и привязанность к Рианне и ее избраннику, и поэтому считает, что сейчас ничего не должно омрачать прекрасный, красивый период беременности певицы.

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