Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили

Netflix в Украине

Бритни обнажилась

Insta-развод

Губин умирает

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Развод отменяется? Ким Кардашьян и Канье Уэста заметили вместе (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 октября, 10:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только в начале года все обсуждали развод пары, а теперь все чаще стали появляться слухи о воссоединении Ким и Канье
Ким Кардашьян и Канье Уэст спровоцировали слухи о воссоединении
Ким Кардашьян и Канье Уэст спровоцировали слухи о воссоединении / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян и Канье Уэст еще могут остановить бракоразводный процесс. Ранее инсайдер рассказывал, что пара готова попробовать сохранить семью ради своих детей. А теперь рэпер и звезда реалити-шоу подогрели слухи о воссоединение, когда попали в поле зрения папарацци.

Кардашьян и Уэста сфотографировали на выходе из ресторана Nobu в Малибу.

Скриншот: instagram.com/heartofthestreetz
Скриншот: instagram.com/heartofthestreetz
Реклама

Ранее поводом для слухов о воссоединении пары стало появление Ким Кардашьян в свадебном платье на презентации нового альбома Канье Уэста. Хоть тогда источники опровергли информацию о том, что экс-супруги снова вместе.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Кто из звезд хранит подарки от бывших – смотрите сюжет:

Реклама

Другие новости о паре:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Украинцы массово скупают билеты на концерт Måneskin в Киеве
Сколько стоит билет сейчас!?
Опрос
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять