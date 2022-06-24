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Разврат по-королевски: Мадонна привселюдно поставила на колени молодую рэпершу

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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24 июня, 19:28
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63-летняя поп-королева выступила на гей-прайде в Нью-Йорке. Мадонна устроила публике незабываемое шоу с перчинкой. Подробности в материале
Мадонна оторвалась в Нью-Йорке на полную
Мадонна оторвалась в Нью-Йорке на полную

В начале лета во многих странах проводятся ЛГБТ-прайды. На один из них, в Нью-Йорк, в качестве хедлайнера организаторы пригласили Мадонну. И не прогадали. Поп-королева как раз недавно рассталась с 27-летним бойфрендом. Поэтому решила оторваться на полную.

Мадонна выступила в Нью-Йорке
Мадонна выступила в Нью-Йорке

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На протяжении всего выступления 63-летняя Мадонна демонстрировала отличную физическую форму. Певица была стильно и молодежно одета.

63-летняя Мадонна предстала перед поклонниками в отличной форме
63-летняя Мадонна предстала перед поклонниками в отличной форме / Фото: instagram.com/we.loves.madonna

Казалось бы, выступление идеальное. Но как выяснилось, оно стало незабываемым. На сцену к Мадонне вышла 26-летняя рэперша Tokischa, родом из Доминиканской Республики. Поп-королева взяла контроль над молодой исполнительницей, которая ей во внучки годится. И поставила певицу на колени. Tokischa сразу же начала имитировать сексуальную игру.

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После такого, певицам ничего не оставалось как слиться в страстном поцелуе на целых… 6 секунд!

Страстный поцелуй Мадонны и 26-летней рэперши Tokischa
Страстный поцелуй Мадонны и 26-летней рэперши Tokischa / Фото: instagram.com/we.loves.madonna

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Для сравнения, легендарный поцелуй с Бритни Спирс в 2003 году длился лишь 1 секунду.

Поцелуй Мадонны и Бритни Спирс, 2003 год
Поцелуй Мадонны и Бритни Спирс, 2003 год

Видимо, на такие шалости Мадонна вдохновилась на свадьбе поп-принцессы. Давайте вспомним, как Бритни Спирс выходила замуж за Сэма Асгари и кого пригласила на церемонию.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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