Разврат по-королевски: Мадонна привселюдно поставила на колени молодую рэпершу

63-летняя поп-королева выступила на гей-прайде в Нью-Йорке. Мадонна устроила публике незабываемое шоу с перчинкой. Подробности в материале

Мадонна оторвалась в Нью-Йорке на полную

В начале лета во многих странах проводятся ЛГБТ-прайды. На один из них, в Нью-Йорк, в качестве хедлайнера организаторы пригласили Мадонну. И не прогадали. Поп-королева как раз недавно рассталась с 27-летним бойфрендом. Поэтому решила оторваться на полную.

Мадонна выступила в Нью-Йорке

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На протяжении всего выступления 63-летняя Мадонна демонстрировала отличную физическую форму. Певица была стильно и молодежно одета.

63-летняя Мадонна предстала перед поклонниками в отличной форме / Фото: instagram.com/we.loves.madonna

Казалось бы, выступление идеальное. Но как выяснилось, оно стало незабываемым. На сцену к Мадонне вышла 26-летняя рэперша Tokischa, родом из Доминиканской Республики. Поп-королева взяла контроль над молодой исполнительницей, которая ей во внучки годится. И поставила певицу на колени. Tokischa сразу же начала имитировать сексуальную игру.

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После такого, певицам ничего не оставалось как слиться в страстном поцелуе на целых… 6 секунд!

Страстный поцелуй Мадонны и 26-летней рэперши Tokischa / Фото: instagram.com/we.loves.madonna

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Для сравнения, легендарный поцелуй с Бритни Спирс в 2003 году длился лишь 1 секунду.

Поцелуй Мадонны и Бритни Спирс, 2003 год

Видимо, на такие шалости Мадонна вдохновилась на свадьбе поп-принцессы. Давайте вспомним, как Бритни Спирс выходила замуж за Сэма Асгари и кого пригласила на церемонию.