Реальность или постановка? Актрису Зендею жестоко руками и ногами избила другая женщина (видео)

На днях в соцсетях появились карды, где девушка очень похожая на звезду "Эйфории" якобы стала жертвой насилия

В Сети предполагают, что Зендея стала жертвой насилия / Фото: HBO

На видео женщина наносит мощные удары кулаками и ногами девушке, которая беспомощно сидит на полу и пытается защититься, закрывая лицо руками. Видео снимали на телефон. За кадром слышны крики других людей, ставших свидетелями этого события. Впрочем, они не вмешались в драку и не помогли бедной девушке.

Как сообщает TMZ , многие предположили, что жертвой избиения стала 25-летняя актриса Зендея. Ведь на ролике девушка выглядит точно как она – худощавая, высокая и с кудрявыми волосами.

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Эксперты уже разобрались, действительно ли на видео избили Зендею. Как пишет TMZ, ряд факторов подтверждает тот факт, что это все-таки была не актриса, а девушка внешне похожа на нее.

Так, у кинозвезды сейчас более короткие волосы, чем у девушки на видео. Также отмечен тот факт, что женщина была в разноцветных Crocs. А сама Зендея в интервью Who What Wear в 2016 году сказала, что обычно носит только кроссовки или каблуки.

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Позже пресс-секретарь Зендеи заявил, что женщина на видео не была звездой.

Однако многих других больше волновали эмоциональные и будто радостные крики, которые можно услышать на видео, когда женщину избивали. Пользователи соцсети отметили, что вызвать большее беспокойство должен тот факт, что нападение не остановили чем то, была ли это Зендея.

Имеет ли значение, известен ли этот человек? Это издевательство над другим человеком, независимо от того, это лицо известной актрисой или нет. Они заслуживают одинакового отношения и того же преступника/насильника нужно арестовать, – возмутился один из комментаторов.

Кратко о Зендее

25-летняя американская актриса и певица является лауреаткой многочисленных наград, включая премию "Эмми", "Выбор народа", "Сатурн" и другие.

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Модный цвет волос 2020 фото / Фото: instagram.com/zendaya

Зендея получила известность благодаря роли Рокки Блю в ситкоме Disney Channel – Shake It Up. Также Зендая играла героиню ЭмДжей – девушку Питера Паркера (Человека-паука) и персонажа Ру, страдающую наркотической зависимостью в сериале "Эйфория".

Напомним, на днях артискта-путинистка Любовь Успенская вляпалась в скандал. Она угрожала соседям и избила их собаку посреди улицы.