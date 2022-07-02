Редкие кадры! Линда Евангелиста появилась перед камерами после неудачной липосакции (фото)

После долгих лет затворничества топ-модель осмелилась выйти на публику без макияжа. На прогулке ее поймали папарацци

Линда Евангелиста впервые за долгое время появилась на публике / Фото: Коллаж: Сегодня

Неудачная пластическая операция разрушила жизнь и карьеру Линды Евангелисты. Лишь в феврале этого года супермодель решилась дать свое первое интервью после провального преображения.

Ранее знаменитость признавалась, что пыталась не встречаться с кем-то из своих старых знакомых. Поэтому за последние шесть лет жизнь некогда самой востребованной модели превратилась в настоящий ад.

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Евангелиста боялась появляться на публике без макияжа или в открытой одежде, на лице модели часто можно было заметить солнцезащитные очки и маску.

Но после откровенного интервью модель решила быть более открытой и теперь не стесняется показывать себя такой, какая есть. На днях папарацци поймали Линду во время прогулки по Нью-Йорку.

Линда Евангелиста впервые за долгое время появилась на публике

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57-летняя Евангелиста старалась не выделяться из толпы. После прогулки бывшая супермодель вызывала такси и уехала.

Папарацци удалось поймать на лице Евангелисты легкую улыбку. По словам источников, модель практически перестала улыбаться после пластики, изуродовавшей ее тело и лицо.

Папарацци поймали модель во время прогулки

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Ранее сайт "Сегодня" вспомнил лучшие фото Линды Евангелисты до ее обезображивания пластическими хирургами.