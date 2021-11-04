Редкий выход: Джонни Депп встретился с Конором Макгрегором

Джонни Депп держится в тени после судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. Актер не обновляет профиль в Instagram, а если и появляется на публике, это становится событием для фанов.
Новые фото с Конором Макгрегором как раз тот случай. Звезда "Пиратов Карибского моря" встретился с бойцом смешанных единоборств в одном из баров.
Мы с Джоном Деппом наслаждаемся бокалом прекрасного виски. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье Джонни! Настоящий джентльмен, – подписал снимки Макгрегор.
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В комментариях подписчики не скрывали восторга.
- "Две легенды"
- "Лучший актер"
- "Очень классно"
Напомним, ранее Джонни Депп жаловался на бойкот Голливуда после суда с бывшей супругой Эмбер Херд. По его словам, отношение продюсеров к нему изменилось. Актер остался без ролей во многих крупных проектах, включая франшизы "Пираты Карибского моря" и "Фантастические твари".
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