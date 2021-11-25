Скандальную Инстасамку обвинили в пропаганде проституции и разврата среди детей – заявление

Скандальная российская певица Даша Зотеева не стесняется говорить публично о сексе и даже имитировать его на своих концертах. Впрочем, такое поведение не все одобряют

Скандальную певицу обвинили в пропаганде проституции в песнях. / Фото: instagram.com/instasamka

Инстасамка известна громкими выходками и развратным поведением. Вспомните только как она на концерте в Киеве выгнала фаната из зала, даже не объяснив почему. Однако это далеко не все, ведь девушка неоднократно на своих выступлениях имитировала оральный секс, засовывая в рот микрофон.

Кроме того, звезда часто облизывает своего бойфренда, певца Moneyken на концертах, об этом пишет Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

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На песни Инстасамки пожаловались в прокуратуру. / Фото: instagram.com/instasamka

Такое скандальное поведение стало причиной того, что на Инстасамку пожаловались в прокуратуру за пропаганду проституции и разврата среди молодежи.

На Инстасамку написали заявление. / Фото: prbezposhady На Инстасамку написали заявление. / Фото: prbezposhady На Инстасамку написали заявление. / Фото: prbezposhady 1 /3

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Заявление на артистку написала общественная организация защиты традиционных семейных ценностей "Иван Чай". В документе сообщают, что родительская общественность озабочена концертами Инстасамки и рэпера Moneyken.

В обращении говорится о том, что Инстасамка в своих треках использует нецензурную лексику, а также выводит на сцену несовершеннолетних детей и вместе с ними поет "о сексе и половых органах". По словам заявителя, "это вредит здоровью и развитию детей".

Инстасамка и ее бойфренд. / Фото: instagram.com/instasamka

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Ранее депутат городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Нечепуренко также требовал запретить концерты Инстасамки и Moneyken, которые должны пройти в декабре.

Особенно досадно становится, когда наблюдаешь, как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочери или сыну. В тот момент я спрашиваю себя: "Она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома ли с их взглядами на жизнь?" По-моему, это дно! — отметил депутат в Instagram.

Кратко о певице

Даша Зотеева родилась в 2000 году в Тобольске. В 2019-м она начала музыкальную карьеру и за это время выпустила пять студийных альбомов. Также параллельно девушка ведет блог в Instagram, где у нее 5 млн фолловеров.

Интасамка начала реперскую карьеру два года назад. / Фото: instagram.com/instasamka

Более того, девушка не отстает от современных трендов и активно прибегает к бьюти-покупкам. К каким именно – читайте по ссылке.

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