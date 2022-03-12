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Рэпер Face обвинил всех россиян в войне в Украине: Люди не думают собственной головой и радуются букве Z

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 09:35
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Российский рэпер на 17-й день войны решил озвучить свою позицию. Он долго не мог поверить в то, что это действительно происходит
Face обвиняет РФ в войне в Украине
Face обвиняет РФ в войне в Украине / Фото: Instagram

Все-таки в России есть люди, которые понимают, что в Украине не "спецоперация", что виноваты в этом кровопролитии россияне и что жизнь не будет прежней. В частности, не побоялись осудить Путина и его войну Андрей Макаревич и Максим Галкин.

Также сознательно отнесся к этой ситуации и рэпер Face (Иван Дремин). Он неоднократно выступал в Одессе, Харькове, Днепре, Киеве и всюду его тепло встречали.

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Артист говорит, что среди его окружения есть люди, которые даже одобряют войну в Украине.

Я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди с которыми я дружил это понимают, а некоторые даже одобряют. Люди, с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин, – написал рэпер.

Фейс открыто обвинил в войне в Украине все российское государство, в частности власть. По его словам, почти семь лет он сражался с Кремлем за выживание своего музыкального проекта, но проиграл битву.

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Эти люди так и не смогли сказать мне в глаза, что я их враг. Они называют себя носителями русского духа, но они трусы, набитые иностранными банкнотами. Они занимаются возней за твоей спиной, вставляя тебе палки в колеса, угрожают организаторам и площадкам, а потом говорят в СМИ, что лжец это ты, – написал Иван Дремин.

Также Фейс обвиняет в войне большую часть русского народа, ведь они не думают своей головой. Да еще придумали себе новую свастику.

Тех людей, которые не думают собственной головой. Тех людей, кто сейчас радуется букве Z. Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать, – заявил артист.

Музыкант призвал российские власти и армию одуматься и прекратить разрушение украинских городов и человеческих жизней. Также певец приносит извинения всему народу Украины за те страдания, которые нанесла Россия.

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Напоследок Фейс признался, что он уехал из России и больше не собирается туда возвращаться и давать концерты. Артист добавил, что его как российского артиста и гражданина теперь практически нет.

Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно по*уй на всё, пока хватает денег на бутерброд с маслом, – подчеркнул рэпер.

К слову, рэпер Оксимирон даст антивоенный концерт в Турции, а прибыль отправит в помощь детям украинских беженцев.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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