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Режиссер Ночного и Дневного дозоров поддержал Украину: Мир развалился за одну ночь

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 12:24
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Известный российско-казахский режиссер Тимур Бекмамбетов пополнил список тех, кто поддерживает Украину
Тимур Бекмамбетов планирует снять документальный фильм о цифровой войне в Украине
Тимур Бекмамбетов планирует снять документальный фильм о цифровой войне в Украине / Фото: скриншот

Режиссер фильмов "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Елки" Тимур Бекмамбетов очень переживает из-за событий в Украине.

Режиссер родился в Казахстане, но часто бывал в Украине, в частности в Чернигове и Херсоне.

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Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился за одну ночь, – сказал он в интервью Deadline.

Режиссер планирует снять документальный фильм о цифровой стороне войны в Украине. Рабочее название картины DWW1.

Тимур Бекмамбетов поддерживает Украину
Тимур Бекмамбетов поддерживает Украину / Фото: скриншот

Бекмамбетов провел параллель с другим своим фильмом "Пешаварский вальс", который основан на реальных событиях Афганской войны.

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С этим фильмом можно провести много параллелей с тем, что происходит сейчас — не только с точки зрения самой военной кампании, но и того, как власть вводит общественность в заблуждение относительно войны. Разница только в одном: на этот раз ран больше, потому что люди получают их не только на реальном поле боя, но и в цифровом пространстве. Боевые действия разворачиваются на экранах наших устройств,

Режиссер поддержал запрет международного киносообщества на показы российских фильмов на фестивалях. Он добавил, что производство многих фильмов в России будет приостановлено.

Возможно, сейчас не самое подходящее время для фестивалей в целом: пока в Украине льется кровь, европейские фестивальные кроваво-красные ковры приобретают зловещий смысл

Ранее Настя Ивлеев объяснила, почему молчит о событиях в Украине.

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Элина Пелешенко
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Виктор Бронюк Виктор Бронюк
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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