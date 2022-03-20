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Результат на лицо! Ксения Собчак показала, на чем стала тщательно экономить из-за санкций против России

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20 марта, 08:44
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Российская телеведущая бьет тревогу из-за ограничений, которые начали действовать в России после нападения на Украину
Ксения Собчак оправдалась за неопрятный внешний вид
Ксения Собчак оправдалась за неопрятный внешний вид / Фото: Instagram

Пока Григорий Лепс, стиснув зубы, принимает диктаторскую реальность в России, Ксения Собчак – жалуется. Она одна из первых начала недовольно высказываться за санкции против РФ.

Ксению Собчак не беспокоит, что российские военные цинично обстреливают украинские города. Она больше беспокоится о том, что не сможет...зарабатывать на YouTube.

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Кстати, на днях скандальная блондинка выпустила новый выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" о тех знаменитых россиянах, которые остались в стране-агрессоре, не смотря на "новою реальность".

В программе Собчак появилась не в самом выгодном свете, что не смогли не заметить зрители. До вторжения РФ в Украину телеведущая всегда представала в кадре с мейком и стильных образах, однако сейчас в ее жизни – черная полоса.

Такой видят поклонники телеведущую в последнее время
Такой видят поклонники телеведущую в последнее время / Фото: Скриншот из YouTube

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Толстовка, нерасчесанные волосы и ни капли макияжа – именно в таком виде она появилась перед зрителями. Ксения записала подводки и интервью в домашней одежде и с грязной головой и совершенно этого не стеснялась, потому что это "новая реальность" в России.

Конечно, внешний вид знаменитости сразу раскритиковали хейтеры. Так, одна из пользователей в соцсетях написала: "Обратите внимание, как ужасно выглядит Собчак на своих последних трех выпусках, очевидно, она знает уже что-то, чего не знаем мы".

На что Ксения с привычной ей иронией ответила: "Не страшно, а экономно". Вероятно, у телеведущей заканчиваются ее финансовые запасы, поэтому она решила сэкономить на себе. А если бы она не боялась открыто выступать против Путина, возможно, удалось избежать той "новой реальности".

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Ранее Ксения Собчак поделилась откровением, прощаясь с Instagram.

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