Рианна беременна? Фанаты заметили округлившийся живот у певицы

После того, как Рианна появилась на церемонии провозглашения республики Барбадос, где получила звание национального героя, фаны королевы R&B начали подозревать ее в беременности. Впрочем, действительно ли это так?!

Отметим, что на торжественном мероприятии артистка появилась в обтягивающем оранжевом платье от Bottega Veneta и еще без белья! Такой наряд очень подчеркнул кругленький животик звезды, который она на протяжении всей церемонии всячески пыталась спрятать руками.

Поэтому неудивительно, что пользователи Twitter сразу заговорили о потенциальном пополнении у звездной парочки – Рианны и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky:

Слухи о беременности Рианны начали распространяться еще раньше. 30 ноября издание The Academy опубликовало фото звездной пары, подписав: "Рианна беременна первым ребенком от A$AP Rocky". Тогда же фанаты начали складывать все пазлы в кучу и размещать фото с церемонии, где у певицы выпирает животик.

Rihanna is pregnant with her first child with A$AP Rocky. pic.twitter.com/rgMWYzLdKH