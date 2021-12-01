Рианна беременна? Фанаты заметили округлившийся живот у певицы

Звезда произвела настоящий фурор среди своих поклонников. Для этого артистке нужно было только одеть облегающее платье

Рианну в откровенном платье заподозрили в беременности. / Фото: Getty Images

После того, как Рианна появилась на церемонии провозглашения республики Барбадос, где получила звание национального героя, фаны королевы R&B начали подозревать ее в беременности. Впрочем, действительно ли это так?!

Отметим, что на торжественном мероприятии артистка появилась в обтягивающем оранжевом платье от Bottega Veneta и еще без белья! Такой наряд очень подчеркнул кругленький животик звезды, который она на протяжении всей церемонии всячески пыталась спрятать руками.

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Рианна стала национальным героем Барбадоса. / Фото: Getty Images

Рианна в Барбадосе. / Фото: instagram.com/clarencehouse

Поэтому неудивительно, что пользователи Twitter сразу заговорили о потенциальном пополнении у звездной парочки – Рианны и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky:

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Похоже, кто-то скоро станет мамой.

Она точно беременная.

Посмотрите, как она пытается спрятать живот!

Рианна беременна, нет никаких сомнений.

Рианна и A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Слухи о беременности Рианны начали распространяться еще раньше. 30 ноября издание The Academy опубликовало фото звездной пары, подписав: "Рианна беременна первым ребенком от A$AP Rocky". Тогда же фанаты начали складывать все пазлы в кучу и размещать фото с церемонии, где у певицы выпирает животик.

Rihanna is pregnant with her first child with A$AP Rocky. pic.twitter.com/rgMWYzLdKH - The Academy (@BenjaminEnfield) November 30, 2021

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Что ж, теперь ждем ответа от самой Рианны.

Кстати, некоторые пользователи Сети обсуждали и грудь артистки. Фолловеров смутило, что Рири появилась на таком официальном мероприятии без бюстгальтера. Так, фаны подчеркнули, что звезда выглядит потрясающе, но ей следует ответственнее подойти к дресс-коду:

Звездам пора понять, как нужно одеваться на подобные официальные мероприятия.

Это выглядит совершенно некстати.

Это неуважение.

Что известно о певице

Рианна (Робин Рианнна Фенти) родилась в 1988 году на Барбадосе. Но в возрасте 16 лет переехала жить в США, где и начала творческую карьеру.

Артистка является лауреатом девяти премий "Грэмми" и одним из самых популярных артистов в мире. Стоит добавить, что звезда – самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось 14 раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

В январе 2021 года стало известно, что артистка встречается с A$AP Rocky. А уже в мае пара официально подтвердила свой роман.

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