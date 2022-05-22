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Рианна не хочет воспитывать сына в Америке: куда переезжает певица?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 мая, 12:30
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Молодая мама Рианна не хочет, чтобы сын рос в Америке и планирует вместе с ASAP Rocky и новорожденным малышом перебраться на остров
Рианна планирует переехать с сыном из Америки
Рианна планирует переехать с сыном из Америки / Фото: instagram.com/people

На днях поп-звезда Рианна впервые стала мамой – у певицы и ее бойфренда ASAP Rocky родился мальчик. Малыш появился на свет еще 13 мая, но исполнительница тщательно скрывала эту информацию от прессы и о рождении наследника стало известно только спустя неделю.

Несмотря на свою яркую беременность, когда Рири не стеснялась демонстрировать округлившийся животик в экстравагантных нарядах, певица не хочет публичной жизни для сына.

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Как сообщает издание The Mirror, Рианна вместе с ASAP Rocky планируют растить сына на острове Барбадос, на родине исполнительницы.

Рианна любит Барбадос и ей нравилось расти там. Она хочет дать своему ребенку тот же опыт, который был у нее – подальше от мира шоу-бизнеса. И она, и семья ASAP находятся на Барбадосе, поэтому пара планирует переехать туда через несколько месяцев, – рассказал журналистам инсайдер.

Рианна хочет побыть в Лос-Анджелесе еще три месяца, а после окончательно переехать. К тому же у певицы имеется роскошный дом в одном из самых престижных районов острова – Сэнди Лейн. Рири приобрела пентхаус еще в 2013 году за 1,7 млн фунтов стерлингов.

Пока пара не сообщает имени малыша, но ходят слухи, что с крестной мамой для него Рианна уже определилась и просит премьер-министра Барбадоса Мию Моттли, которая в прошлом году объявила певицу национальным героем.

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Рианна и премьер-министр Барбадоса Миа Моттли
Рианна и премьер-министр Барбадоса Миа Моттли / Фото: Getty Images

Напомним, что во время беременности Рианны ходили слухи об измене A$AP Rocky

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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