Рианна родила и удивила всех! Звезда стала мамой в первый раз

Момент, которого ждали все поклонники звезды, наконец-то случился! Но и тут Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky были непредсказуемы

Рианна стала мамой в первый раз / Фото: Getty Images

Слухи о том, что Рианна родила первенца, стали правдой – поп-дива и ее бойфренд A$AP Rocky теперь в роли родителей!

Рианна родила малыша. Роды исполнительницы прошли в Лос-Анджелесе еще 13 мая, как стало известно таблоиду TMZ.

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Фанаты предполагали, что у Рири родилась девочка, ведь до родов папарацци поймали звезду в детском магазине, где она присматривалась к одежде для девочек.

Может, таким образом Рианна всего лишь троллила папарацци. Ведь, по утверждению издания, у них с A$AP Rocky родился мальчик! Имя малыша журналисты еще не прознали.

Роман Рианны и A$AP Rocky

О романе звездной пары поклонники узнали в мае 2021 года, хотя артисты были уже давно знакомы. Еще в 2013 году рэпер поддержал певицу во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

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В конце января 2022 года Рианна ошарашила радостным известием о том, что они с бойфрендом ждут своего первого ребенка.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: People

Однако последние месяцы беременности оказались непростыми для певицы, ведь ходили слухи об измене A$AP Rocky, затем будущего папу арестовали по делу о стрельбе 2021 года. К счастью, паре удалось преодолеть все невзгоды и на свет появился замечательный малыш.