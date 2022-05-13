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Ричард Гир продает свой раритетный кабриолет ради украинцев

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 09:17
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Голливудский актер Ричард Гир решил продать свой раритетный кабриолет Jaguar XK8, чтобы помочь украинскому народу
Ричард Гир продает авто, чтобы помочь Украине/ Фото: Bring A Trailer
Ричард Гир продает авто, чтобы помочь Украине/ Фото: Bring A Trailer

Многие голливудские знаменитости сегодня оказывают свою поддержку украинцам. Например, Лив Шрайбер готовит еду для беженцев из Украины и помогает волонтерам.

А вот звезда "Красотки" Ричард Гир решил расстаться со своим автомобилем, чтобы собрать средства для переселенцев. Роскошный кабриолет актера Jaguar XK8 1999 года выпуска уже выставлен на благотворительный аукцион.

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На сайте покупатели могут ознакомится со всеми характеристиками автомобиля, а также предложить свою сумму за кабриолет голливудского актера. Текущая ставка достигла 29 тысяч долларов.

Скриншот

Согласно информации аукциона, Гир был единственным владельцем "Ягуара" и ни разу не попадал с ним в аварии.

Полная сумма продажи, включая комиссию покупателя, будет поровну разделена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются некоммерческими организациями, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине, – гласит информация о продаже автомобиля.

Кроме того, звезда Голливуда присоединился к международной гуманитраной организации Care Crisis Ukrainian Fund, чтобы помогать украинцам.

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Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в Италии в поддержку Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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