Робин Райт рассказала о роли в "Карточном домике", саммите Елены Зеленской и принцессе Диане (эксклюзив)

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в столице страны прошел Киевский саммит первых леди и джентльменов под названием "Мягкая сила в новой реальности"

В саммите первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская, приняли участие супруги глав государств Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Хорватии, а также супруга президента Европейского совета и дочь президента Ливана.

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Гости и участники саммита первых леди и джентльменов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Во время форума поднимались важные вопросы о преодолении дискриминации, домашнего насилия, доступности медицины и информационной безопасности.

Саммит посетили и украинские селебрити. На событии присутствовали Юлия Санина, Джамала, Катя Сильченко, Дарья Билодид, а модератором выступила Маша Ефросинина.

Главной же звездной гостьей мероприятия стала американская актриса Робин Райт.

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Робин Райт на фотоколле саммита первых леди и джентльменов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Эксклюзивно для телеканала Украина звезда сериала "Карточный домик" рассказала о роли Клэр Андервуд, силе женщин, гендерном равенстве и саммите Елены Зеленской.

О роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик"

Робин призналась, что не делала каких-то особенных исследований по теме, перед тем как начать работать над ролью главной героини политического триллера. Вдохновлялась же актриса не образами первыми леди каких-либо стран, а шекспировской леди Макбет.

Маша Ефросинина и Робин Райт на саммите первых леди и джентльменов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

О важности работы первой леди и принцессе Диане

Актриса отметила, что первые леди имеют огромные возможности, влияние и могут сделать гораздо больше в тех сферах, на которые их супруги не обратят внимание в первую очередь. Как раз во власти жен президентов решить важные проблемы, которые остаются не замеченными офисами и администрациями.

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Самым же идеальным примером работы первой женщины страны Робин назвала принцессу Диану. Именно ей удалось провести немыслимую работу по улучшению жизни детей во всем мире, привлечь внимание к борьбе с бедностью, реализовать проекты в сферах образования и здравоохранения.

Робин Райт и Джамала на саммите первых леди и джентльменов / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Я считаю, что это невероятная идея собрать первых леди и джентльменов в одном помещении. Чтобы они могли подискутировать, или просто найти понимание того, что мы равны в правах. Вместе мы можем делать больше и намного лучше и сильнее.

О саммите

Актриса объяснила, что такие саммиты с влиятельными политиками, спикерами, адвокатами, активистами могут донести важные вещи обществу, открыв глаза на многие проблемы женщин. В первую же очередь – помочь людям, которым действительно это необходимо.

Когда ты думаешь о законах и политике – они могут многое изменить. Но в таких условиях, как сегодня – у нас нет гарантии, что это произойдет. Это заставляет нас объединяться – мужчин и женщин, чтобы получить власть и возможности разделять эту власть. Именно так можно помочь наиболее уязвимым людям в мире.

Елена Зеленская на саммите первых леди и джентльменов в Киеве / Фото: president.gov.ua

О гендерном равенстве и правах женщин

Робин Райт обратилась и к проблеме гендерного равенства. Актриса отметила, что общество, как и ранее, поддерживает мужчин. Звезда привела пример того, что в демократичной Америке до сих пор не было женщины-президента. Это неравенство стало основополагающим фактором того, что женщины не могут делать свою работу на полную силу.

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Ко всему, именно женщины растят детей, воспитывая следующее поколении, сталкиваются с несоблюдением прав человека, проблемами со свободой слова и безопасностью.

Робин отметила, что достаточно хорошо изучает эти вопросы и пытается их решить всеми способами благодаря своим проектам, направленным на оказание помощи женщинам в Конго.

Смотрите в ролике репортаж с саммита первых леди и джентльменов:

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