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Родители Фриске вновь будут судиться с Шепелевым из-за недвижимости

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 09:09
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Война между родителями Жанны Фриске и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым продолжается. Все шесть лет после смерти певицы они судятся за наследство Жанны
Родители Жанны Фриске вновь будут судиться с Дмитрием Шепелевым
Родители Жанны Фриске вновь будут судиться с Дмитрием Шепелевым / Фото: Instagram

На этот раз родители Жанны Фриске требует запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей внука Платона в одной из московских квартир.

Как пишет StarHit, Владимир и Ольга Фриске намерены бороться в апелляции за двухкомнатную квартиру площадью 88 квадратов стоимостью 24 миллиона рублей (примерно 327 тысяч долларов)

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18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена, – прокомментировали в Хамовническом районном суде.

/ Фото: instagram.com/dmitryshepelev, скриншот

Напомним, все эти шесть лет Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске продолжают выяснять отношения. Родственники сначала обвиняли друг друга в воровстве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. Недавно Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Отец и мать покойной певицы требовали запретить ее гражданскому мужу совершать сделки с долей их внука Платона – ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия.

Владимир также жалуется, что Шепелев не дает им видеться с внуком Платоном. Журналистам Фриске рассказал, что Шепелев строг в воспитании cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, что если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит к ним.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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