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Родные Ким Кардашьян не одобряют ее новый роман. Все из-за Канье Уэста

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 14:28
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В СМИ все чаще говорят о романе Ким Кардашьян с американским комиком Питом Дэвидсоном, но пока пара не готова комментировать отношения
Родные Ким Кардашьян переживают, как Канье Уэст отреагирует на ее новый роман
Родные Ким Кардашьян переживают, как Канье Уэст отреагирует на ее новый роман / Фото: Getty Images, скриншот

По слухам, отношения Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона стремительно развиваются. Близкие звезды реалити-шоу переживают, как к таким переменам в личной жизни бывшей жены отнесется Канье Уэст.

Все в семье переживают, как Канье отреагирует на то, что Ким проводит так много времени с Питом. Канье недавно сказал, что все еще хочет быть с ней, так что он не может хорошо к этому относиться, – рассказал инсайдер в беседе с Page Six.

Канье Уэст
Канье Уэст / Фото: Getty Images

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К слову, хоть Канье недавно в новом интервью признался, что не хочет разводиться с Ким, но на днях в Сети заговорили о романе рэпера с моделью, которая вдвое младше его.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У пары четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм. В начале года Ким Кардашьян официально объявила, что разводится с Канье Уэстом.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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