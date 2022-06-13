Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Рок-легенда Оззи Осборн готовится к серьезной операции, которая определит его дальнейшую жизнь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жена британского рокера Шэрон рассказала, что хирургическая процедура состоится уже сегодня, 13 июня, в Лос-Анджелесе
У Оззи Осборна запланирована серьезная операция
У Оззи Осборна запланирована серьезная операция / Фото: Getty Images

В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает от болезни Паркинсона – это заболевание еще называют дрожащим параличом, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга. В свое время этот недуг приписывали Софии Ротару. Также известно, что музыкант испытывает проблемы со здоровьем из-за тяжелой травмы, полученной во время падения дома три года назад.

Жена рок-музыканта Шэрон объяснила, что из-за пандемии коронавируса пришлось отложить лечение мужа в швейцарской клинике, куда он должен был отправиться. Сейчас артист готовится перенести операцию, которая "решит дальнейшую его жизнь", сообщает Daily Mail.

Реклама

Оззи Осборн с женой
Оззи Осборн с женой

В мае в одном из интервью Оззи Осборн сказал, что это будет операция на шее.

В последнее время я не могу нормально ходить. У меня физиотерапия каждое утро. Мне получше, но далеко не так, как хотелось бы, чтобы вернуться к живым выступлениям, – делился певец.

Шэрон на ТВ-шоу TalkTV сообщила, что едет из Лондона в Лос-Анджелес, чтобы быть рядом возле мужа во время операции.

Реклама

Я должна быть там, и это действительно определит всю его дальнейшую жизнь. Еще у нашего сына Джека примерно через три недели должна родиться дочь, а еще скоро 40 годовщина нашей свадьбы, – рассказала жена Оззи.

Последние 25 лет пара жила в Лос-Анджелесе. Но после операции Шэрон и Оззи Осборн планируют вернуться в Великобританию. Кстати, там супруги подали заявку на получение разрешения на строительство реабилитационного крыла в своем доме.

Кроме того, Осборн планирует разместить в своем доме студию здоровья и физических упражнений, а также оранжерею у бассейна и садовую комнату.

Кратко об Оззи Осборне

73-летний рок-музыкант – один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавший значительное влияние на появление хард-рока и хэви-метал. Оззи называют "Крестным отцом хэви-металла".

Реклама

Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.

4 июля 1982 года артист женился на Шэрон. Она занимается всеми делами и расписанием мужа. У них есть трое детей – дочери Эми и Келли и сын Джек. Также у него есть двое наследников от первого брака.

Семейство Осборнов
Семейство Осборнов / Фото: Getty Images

В 2003 году Оззи получил травмы, упав с квадроцикла, что привело к отмене концертов. Ему вставили металлические позвонки. А в 2019 году концерты были отменены и перенесены на год в связи со смещением металлических позвонков.

Ранее мы сообщали, что Оззи Осборн с женой решили поселить украинских беженцев в своем особняке, но возникла проблема.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять