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Рок-певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Москвы и хотят депортировать

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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25 мая, 13:40
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В соцсетях знаменитая артистка активно поддерживает Украину и выступает против войны, которую в нашей стране развязала Россия
Наргиз Закирова была задержана в аэропорту "Домодедово" в России
Наргиз Закирова была задержана в аэропорту "Домодедово" в России

Наргиз Закирова была задержана в аэропорту "Домодедово", куда она прилетела рейсом из родного Ташкента, столицы Узбекистана. Как сообщает издание vesti.uz, артистку могут депортировать на родину.

Также сообщается, что из-за того, что знаменитая рок-исполнительница активно поддерживает Украину и открыто выступает против войны, ей запретили въезд в Россию до 2072 года.

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Наргиз Закирова активно поддерживает Украину
Наргиз Закирова активно поддерживает Украину / Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Ранее Закирова покинула Россию и уехала в родной Узбекистан. После чего артистка стала публиковать в соцсетях слова поддержки Украине.

В Instagram Закирова сделала целую серию постов. Первой публикацией стало сообщение, в котором Наргиз не упомянула Украину, однако из ее слов все было предельно понятно.

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Боль, смятение и отчаяние, полностью охватившие мое сознание – несоизмеримы с самыми страшными ощущениями, присущими человеческому сознанию. Неприкрытая, беспрестанная ложь, разящая из всех щелей, царствующая беспринципность и нарочитое лицемерие. Лизоблюдство и раболепие. Бл*дство и трусость, во всех проявлениях – на каждом миллиметре пространства. Ощущение нескончаемой войны , не оставляет места для творчества и созидания., – писала тогда Закирова.

Скриншот: Instagram

Далее Закирова сделала серию публикаций о "любви" и "мире", но позже уже открыто поддержала Украину.

Под влиянием пропаганды рождаются самые свирепые фанатики, не обладающие ни критическим мышлением, ни логикой. И одна из главных опасностей в том, что это заразно! – написала артистка и добавила несколько хештегов, в том числе #stopthewar (остановите войну) #supportukraine (поддержите Украину) #loveukraine (любите Украину).

Скриншот: Instagram

После этого она опубликовала видео с Андреем Хлывнюком, Настей Каменских, Джамалой и другими украинскими артистами, которые исполнили ставшую популярной песню "Ой у лузі".

Скриншот: Instagram

Далее Закирова опубликовала пост, в котором использовала хештег "геноцид", тем самым признав, что война, которую развязала РФ в Украине – это геноцид украинского народа.

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Скриншот: Instagram

Один из последних постов Наргиз про Украину – это публикация о Дне вышиванки.

С Днем вышиванки, мои украинские братья и сестры, – написала рок-звезда и добавила несколько строк о самом празднике на английском языке.

Скриншот: Instagram

Напомним, Андрей Макаревич не удержался и высмеял кремлевскую пропаганду.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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