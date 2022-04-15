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"Рокеры, воспевающие войну": Uma2rman, "ПилОт" и другие выступят на позорном концерте в поддержку рашистов

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 19:04
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Сделку с совестью, танцы на костях украинцев, на которые пошли многие российские артисты, раскритиковал Михаил Козырев
Михаил Козырев прошелся по звездам-рашистам, пляшущим под дудку кровавого режима
Михаил Козырев прошелся по звездам-рашистам, пляшущим под дудку кровавого режима / Фото: открытые источники, скриншот

Рокеры рокерам рознь. Западные рок-легенды, на которых равняются миллионы людей во всем мире, ратуют за прекращение российской войны в Украине и осуждают путинский режим с кровью детей на руках. А вот российские артисты, лебезя перед властью, дают концерты, поддерживая военные преступления против украинского народа.

Таких "звезд" раскритиковал на странице в Facebook Михаил Козырев, российский журналист, музыкальный критик, продюсер и ведущий на телеканале "Дождь".

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Пока РФ бомбит украинские города, прикрываясь лицемерными лозунгами, известные музыканты (теперь на службе у российской власти), среди которых Uma2rman, "Смысловые галлюцинации" и "Пилот", участвуют в марафоне в поддержку российской армии. Как они могут идти на столь жуткую сделку с совестью, когда в Украине геноцид, созданный руками русских, вопрос, который остается без ответа.

Этот парад бесчестия и воспевания убийц будет длиться до 9 мая.

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У нас нет сомнений, что каждый причастный и одобряющий войну России в Украине, понесет соответствующее наказание.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

Также сегодня обсуждают: Потап иронически прошелся по трусу Нурлану Сабурову.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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