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Романтика по-королевски: что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон на День влюбленных?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 13:40
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В начале недели состоялся самый романтический праздник в году – День влюбленных. И теперь в Сети обсуждают королевский подарок принца Уильяма любимой
Пара провела праздник в романтичной атмосфере
Пара провела праздник в романтичной атмосфере / Фото: Getty Images

Одна из крепких и влиятельных пар мира – герцоги Кембриджские. Поклонники представителей монаршей семьи Великобритании буквально с придыханием ловят новости от супругов. И теперь издание US Weekly приводит слова инсайдера из окружения пары о том, какой подарок на День влюбленных получила Кейт Миддлтон.

Оказывается, принц Уильям – тот еще романтик. 14 февраля он подарил любимой супруге шикарный букет из пятидесяти ярко-алых роз. Также источник говорит, что герцогиня получила дорогостоящее ювелирное украшение, но пока неизвестно, что именно. Да и в королевской семье не принято кичиться подарками. Возможно, эксперты смогут рассмотреть подарок в один из ближайших выходов Кейт Миддлтон.

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Герцоги Кембриджские
Герцоги Кембриджские / Фото: Getty Images

Напомним, у пары подрастает трое детей. Поэтому были запланированы развлечения и для детей. Кстати, принц Джордж также сделал подарки обоим родителям и нарисовал для них валентинки. А также порадовал брата и сестру розовыми сердечками из бумаги.

Герцоги Кембриджские с детьми
Герцоги Кембриджские с детьми / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Надо сказать, что принц Уильям и Кейт Миддлтон редко делятся подробностями личной жизни. Но иногда радуют поклонников по всему миру небольшими порциями откровений через официальных представителей и инсайдеров. О том, как это работает в королевской семье, вы могли видеть в сериале "Корона".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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