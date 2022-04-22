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Российская группа ДДТ отказалась выступать в зале под символом оккупантов Z – концерт отменили

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 12:20
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Фронтемен "ДДТ" Юрий Шевчук раскрыл все подробности того, почему группе не дали выступить в городе Тюмень
"ДДТ" не стал поддерживать рашистов
"ДДТ" не стал поддерживать рашистов

Пока весь цивилизованный мир ведет борьбу с символами кремлевского зла – Z и V, в России эти знаки распространяют повсюду. Так случилось и в концертном зале, где должен был выступать "ДДТ" 21 апреля.

Солист коллектива Юрий Шевчук рассказал, что в зале, который забронировали артисты, перед концертом рашисты решили "украсить" помещение большой буквой Z.

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Певец отметил, что "ДДТ" не участвует в Z-мероприятиях, цель которых – пропаганда геноцида украинцев и поддержка путинского режима.

Группа "ДДТ"
Группа "ДДТ" / Фото: instagram.com/ddt_band

Поэтому группа попыталась договориться о другой площадке, но им отказали, не объяснив причин. В результате выступление пришлось вообще отменить.

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Сегодня мы должны были играть в Тюмени, но не суждено. Одна очень красивая девушка запретила наш концерт, – поделился рокер в интервью Александру Плющеву на YouTube-канале.

Шевчук не назвал точных причин отмены концерта. Но он предположил, что это могло быть связано с их позицией.

В Тюмени наш концерт, возможно, не разрешили из-за того, что мы сменили зал. У нас был заявленный зал для концерта, и там они нарисовали огромную букву "Z". Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. А другой зал нам уже не дали, – отметил артист.

Фронтмен "ДДТ" заверил, что группа не намерена участвовать в пропагандистских концертах. А сам Юрий Шевчук не поддерживает войну в Украине.

Отметим, что также в России стали отменять концерты "Машины времени". Фронтмен группы Андрей Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал Путина.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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