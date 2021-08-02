Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Кто избил танцора DOROFEEVA

Могилевской - 46!

Львовский бездомный

Что не так с клипами

Одесский кинофестиваль

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Российская группа под овации украинцев "Путин х**ло" спела хит в Тернополе (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
2 августа, 15:12
Копировать ссылку
Несколько лет назад группа Wildways выпустила саркастический трек, который стал едва ли не народной песней. Теперь артисты исполнили его вживую в Тернополе
Российская группа спела песню о Путине в Тернополе
Российская группа спела песню о Путине в Тернополе / Фото: instagram.com/wildwaysofficial

На фестивале Faine Misto в Тернополе, где выступила скандальная российская группа, вышли на сцену еще одни артисты из России. Под овации зрителей рок-группа Wildways исполнила песню put in, посвященную режиму президента РФ Владимиру Путину.

На видео, опубликованном корреспондентом Телеграфа, украинцы начинают громко скандировать известную кричалку – "Путин х**ло". Эта фраза зародилась в народе еще в 2014 году после начала войны на Донбассе и впоследствии стала мемом. Судя по видео, Wildways изначально не планировали исполнять трек put in, но публика убедила.

Перед тем как Wildways были допущены на сцену, артистов проверяла Служба безопасности Украины. Ранее рок-группа уже выступала на фестивале "Файне місто" в 2019 году.

В тренде

"Файне місто" – один из крупнейших ежегодных музыкальных фестивалей Украины, который проходит уже девятый раз. В этом году среди участников из России помимо Wildways были "Порнофильмы", "Louna" и группа Anacondaz, которая ранее посещала аннексированный Крым. Однако четырехлетний срок запрета истек, поэтому артисты снова смогли приехать в Украину.

Напомним, что недавно Госкино Украины запретило демонстрацию известного российского сериала "Не родись красивой".

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Анджелина Джоли c пчелами для американского Vogue
Все обсуждают
София Стужук после увеличения груди хочет уменьшить ее на размер
Быть в курсе
Цитата дня

Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Я не умею контролировать свой гнев. Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал ( а мне никто ничего плохого не сделал), значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе

Андрей Фединчик актер
Узнать больше
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять