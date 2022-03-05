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Российская супермодель Ирина Шейк призвала помочь Украине

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 марта, 13:00
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Российская модель до последнего придерживалась нейтральной позиции. Но вскоре звезда решила поддержать украинцев, пострадавших из-за Путина
Ирина Шейк призвала пожертвовать деньги на помощь украинцам
Ирина Шейк призвала пожертвовать деньги на помощь украинцам / Фото: Instagram

Многие мировые селебретис оказывают финансовую помощь Украине. Так, Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером лично собирают средства для пострадавших. Также Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов в помощь украинцам.

К поддержке Украины во время российской агрессии присоединилась и российская супермодель Ирина Шейк, которая живет и работает в США.

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В Instagram модель сообщила, что пожертвовала средства для помощи украинцам. Также она призвала своих фолловеров последовать ее примеру.

Нет войне. Я жертвую средства ЮНИСЕФ и Украинскому обществу Красного Креста. У моих сториз найдете ссылку для пожертвований. Дайте столько, сколько можете. Молюсь о том, чтобы наступил мир, – написала Шейк.

Напомним, Дженнифер Энистон помогла украинцам, пострадавшим из-за РФ. В то же время Барбра Стрейзанд заявляла, что путинская пропаганда о "денацификации" величайшая ложь века. А вот актриса Хайден Панеттьери назвала действия Кремля абсолютным позором.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
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