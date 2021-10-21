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Российские актеры снялись в фильме о войне на Донбассе и попали в черный список Минкульта

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
21 октября, 11:25
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14 российских актеров пополнили список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Все они приняли участие в съемках российского художественного фильма о военных действиях в Луганске
14 российских актеров оказались в черном списке Минкульта из-за съемок в фильме "Спецназ"
14 российских актеров оказались в черном списке Минкульта из-за съемок в фильме "Спецназ" / Фото: скриншот

Недавно мы сообщали, что певице Пелагее запретили въезд в Украину на три года – артистка посещала оккупированный Крым.

А сегодня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины обновило список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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В список вошли деятели искусства, работавшие над созданием фильма о войне на Донбассе – "Солнцепек". В фильме история подается таким образом, что украинская армия якобы нападает на Донбасс и развязывает войну. Главный герой – бывший афганец, который собирается переезжать с родными в Россию.

Фото: кадр из фильма

В перечне Минкульта оказались режиссеры фильма – Максим Бриус и Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Эдгар Жамгарян, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, кастинг-директор Елена Чижова, а также актеры:

  • Сергей Гарусов
  • Максим Дахненко
  • Марина Денисова
  • Владимир Ильин
  • Алексей Кравченко
  • Евгений Кузьмин
  • Александр Марушев
  • Андрей Терентьев
  • Никита Терентьев
  • Светлана Терентьева
  • Глеб Темнов
  • Алексей Червяков
  • Андрей Шаповал

Все они принимали участие в съемках "Солнцепека". Премьера фильма состоялась в России в августе этого года.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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