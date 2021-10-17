Российские актеры вернулись из космоса: почему их полет вызвал бурю возмущений

Россия ранее запустила в космос первый в мире экипаж с актерами для съемок фильма на МКС. Актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер и актер Клим Шипенко приземлились на Землю. Рассказываем, почему их полет вызвал скандал

Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после полета в космос / Фото: скриншот

Пересильд и Шипенко отправились в космос 5 октября. Они прибыли на МКС и провели там 12 дней. Экипаж отправился на космическую станцию ради съемок фильма "Вызов". Теперь они благополучно вернулись на Землю.

И пока Россия радуется, что стала первой страной, отправившей непрофессиональных космонавтов на МКС (Международную космическую станцию), в Сети многие люди возмущаются полетом Юлии и Клима в космос. Есть несколько причин, подробнее – читайте далее.

Реклама

Финансовый вопрос

На данный момент точную сумму, которую потратили на подготовку экипажа для полета, сам полет и съемки в космосе, пока не раскрывают. Как пишут российские СМИ, создатели отказываются озвучивать стоимость проекта, однако в Сети в некоторых источниках речь идет о двух миллиардах рублей.

Известно, что государственную поддержку проекту оказывает Фонд кино. В качестве партнеров выступают Первый канал, студия Yellow, Black and White и Роскосмос.

Многих россиян возмутил тот факт, что деньги из госбюджета были потрачены на создание фильма, а вместе с тем – удовлетворение амбиций первых лиц государства, а не на, к примеру, благотворительность и другие нужды. населения.

Реклама

В космосе пройдут съемки фильма "Вызов" / Фото: instagram.com/juliaperesild/

Об этом сейчас пишут многие российские блогеры. Например, Лена Миро, которая предложила потрать баснословные деньги на лечение СМА (спинально-мышечной атрофии) у детей.

По моим прикидкам, если бы стоимость этого запуска потратили на покупку препаратов от СМА, а не на "кинец", то у нас в стране не осталось бы почти ни одного ребенка с этим страшным диагнозом. Ну, может, чуть и преувеличила, но даже одна спасенная жизнь одного ребёнка – бесценна, и на мой скромный взгляд, важнее очередного российского киношедевра! – пишет Миро.

Скриншот: Instagram

Смена планов

Не все знали о том, что ради полета Пересильд и Шипенко на МКС пришлось полностью менять план работы станции: два космонавта остались на Земле, а еще двое, которые в данный момент работают на МКС, не смогли улететь домой – их возвращение отложили. Таким образом на МКС они проведут на полгода больше запланированного времени.

Реклама

Как пишет Lenta.ru, 52-летний космонавт Андрей Бабкин готовился к полету всю жизнь. Однако теперь мужчина никогда не побывает в космосе – все из-за съемок фильма и полета Пересильд и Шипенко. Актеры полетели на корбале, который готовился для полета Бабкина и других профессиональных космонавтов.

Бабкин долго ждал своей очереди полететь на МКС, его отправление на орбиту планировалось осенью этого года.

Российский космонавт Андрей Бабкин / Фото: roscosmos.ru

Этим фактом многие россияне тоже остались недовольны таким поворотом событий – Андрей готовился к полету долгое время, при этом ранее космонавту несколько раз отказывали в полете, но на этот раз он должен был отправиться на МКС.

Что известно о фильме?

Жанр фильма "Вызов" – космическая драма. Согласно сюжету киноленты, женщина-врач в течение месяца вынуждена готовиться к полету в космос, чтобы спасти жизнь астронавту, находящемуся на МКС (Международной космической станции). Съемки длились 12 дней на МКС, а также будут продолжаться на Земле.

Юлия Пересильд/Клим Шипенко / Фото: instagram.com/juliaperesild/, instagram.com/klim_shipenko

Амбиции США

Ранее СМИ сообщали о том, что США также намерены снять фильм в открытом космосе. Для этого Штаты начали строить планы по отправке на орбиту актера Тома Круза на корабле Crew Dragon.

Сообщалось, что над производством новой кинокартины, помимо Круза, будут работать компания Илона Маска SpaceX и NASA.

Том Круз / Фото: Getty Images

Другие новости по теме: