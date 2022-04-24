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Обстрел Одессы, зверства в Буче, малайзийский "Боинг": Галкин назвал преступления России, задав справедливый вопрос

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 апреля, 12:44
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Муж Аллы Пугачевой продолжает открыто осуждать кровавый российский режим
Максим Галкин озвучил важные вопросы
Максим Галкин озвучил важные вопросы / Фото: открытые источники

Юморист и шоумен Максим Галкин – один из тех артистов в РФ, кто с первого дня осудил российское вторжение в Украину. Уже 2 месяца он комментирует происходящее и выдает свое негодование кровавым режимом, который начал войну в Украине. В день православной Пасхи он также задал ряд важных вопросов.

На своей странице в Instagram супруг Аллы Пугачевой, который собирается помочь украинским беженцам, записал видео, в котором поделился мыслям. Он не понимает, как можно было в канун Пасхи, в день схождения благодатного огня, выпускать крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе и одновременно с этим молиться с патриархом Ерусалимским.

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Максим Галкин открыто назвал преступления России, которые она отрицает.

В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малайзийский "Боинг" – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?

Также не пропустите подборку украинских военных патриотических песен для поддержания боевого духа.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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