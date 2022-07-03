Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине ⚠ Угроза из Беларуси 📢 Ракетные обстрелы Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Российского TikTok-блогера Даню Милохина сравнили с умершим Юрием Шатуновым. Все из-за детдома

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июля, 11:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российская журналистка Анна Монгайт назвала лидера "Ласкового мая" – Даней Милохиным 80-х. Но сам блогер обиделся на такое сравнение. Подробности скандала узнайте в материале
Между Милохиным и Шатуновым нашли сходство
Между Милохиным и Шатуновым нашли сходство / Фото: Коллаж: Сегодня

23 июня для фанатов "Ласкового мая" наступил черный день – ушел из жизни Юрий Шатунов. Певец умер в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. 26 июня в Москве прошла церемония прощания. Провести в последний путь артиста пришли толпы людей.

Многие медийные персоны выразили свои соболезнования родным Шатунова в Сети. А вот российская журналистка Анна Монгайт решила провести параллели между солистом "Ласкового мая" и тиктокером, который сбежал в Казахстан и жестко там оскандалился.

Реклама

Умер лидер "Ласкового мая" Юра Шатунов – Даня Милохин восьмидесятых. Тоже детдомовец, тоже ошеломляющая карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек. Мог бы умереть в 27, если бы был рок-звездой. Дотянул до 49 вечным героем дискотеки восьмидесятых, – написала женщина в своем Telegram-канале.

Блогер и музыкант
Блогер и музыкант / Фото: Коллаж: Сегодня

Впрочем, 20-летнему Милохину не понравилось, что между ним и умершим Юрием Шатуновым проводят параллели. Блогер вызверился на журналистку, которая затронула эту тему. Ведь ему по душе сравнение с... Фредди Меркьюри. Хотя что общего между рашистским блогером и легендой Queen – нам непонятно.

Анна Монгайт назвала меня современным Юрием Шатуновым. Что за ***?! Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном, – написал блогер.

Как известно, Милохин и Шатунов выросли в одном детском доме в Оренбурге, РФ. Более того, говорят, будто тиктокер жил в той же комнате, что и солист "Ласкового мая", и даже спал в его постели. Вероятно, это и натолкнуло Анну провести такие параллели.

Реклама

Полтора года назад Милохин и Шатунов познакомились лично. Они даже сняли несколько общих роликов, пишут росСМИ.

Кстати, продюсер Андрей Разин, который более 15 лет судился с Шатуновым за права на песни "Ласкового мая", ранее предлагал блогеру сотрудничество и говорил, что у них с Юрой получился бы хороший дуэт. Но тот отказался.

Отметим, во время полномасштабной войны РФ против Украины Милохин вместе со своими коллегами из команды Dream Team House замалчивает зверства оккупантов на территории независимой страны и делает вид, что ничего не происходит.

Реклама

Напомним, еще в январе Даню Милохина не пустили в Украину, поскольку он не смог объяснить цель своей поездки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять