Российскому фестивалю "Песня года" наступает конец, и вот почему

В России могут отменить музыкальный фестиваль "Песня года" – и все из-за... дефицита украинских звезд!

Россияне могут остаться без "Песни года" / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ продолжает расплачиваться за зверства и преступления, которые совершают рашистские солдаты на территории Украины уже около трех месяцев. На днях McDonald's окончательно решил прекратить свою деятельность в стране-агрессоре. Но ведь это не конец. Теперь заговорили об угрозах срыва "Песни года".

Как объяснил российский музыкальный критик Павел Рудченко в интервью СМИ, последние несколько лет на мероприятии активно участвовали звезды украинского шоубиза: София Ротару, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иван Дорн и другие.

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Но после того, как эти артисты озвучили свою антивоенную позицию и осудили кровавые действия Кремля, они стали "нежелательными гостями" в России.

Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию против нашей страны, власти, людей, – сказал рашистский критик Рудченко.

Он добавил, что в последнее время "Песня года" держалась на украинских артистах. И поэтому сейчас, после вторжения РФ в Украину, на мероприятии некому выступать.

На это мы можем добавить только: "Ой, як невдобно получилось!" Слушайте теперь только своего Колю Баскова и Филиппа Киркорова, которые ничего нового уже придумать не могут.

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Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись "Песни года" происходит в декабре. Если, дай бог, закончится к этому времени "спецоперация" (то есть ВОЙНА. – Ред.), то наверняка фестиваль будет, если нет – то проведение фестиваля под вопросом, – объяснила ведущая фестиваля Лера Кудрявцева.

Кстати, почти неизменными ведущими "Песни года" были Кудрявцева и Сергей Лазарев, который сначала выступил против войны в Украине, а затем попытался "переобуться" и встать на сторону путинской России, но ничего не вышло.

Рудченко говорит, что теперь Лазарева не рады видеть на мероприятии, так что, вероятно, на смену артиста придет... Александр Ревва, который до сих пор ни слова не смог выдавить из себя о войне.

Справка:

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"Песня года" – телевизионный фестиваль песни в СССР, затем в России. Впервые провели это мероприятие в 1971 году.

Песня года

Напомним, недавно в РФ придумали список украинских артистов, которым запретили въезд в страну-агрессор на 50 лет.