Ротару, которая ждет возвращения Крыма Украине, выступила на Песне года в Москве

А скоро певица появится в Киеве на съемках новогоднего концерта студии Квартал 95, который пройдет во Дворце Украина
София Ротару выступила на "Песне года" в Москве / Фото: instagram.com/fkirkorov
В прошлом месяце мы писали, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции относительно статуса полуострова.
Это произошло после того, как сестра Софии – Аурика Ротару – рассказала, что певица не ездит в Крым с 2014 года. Исполнительница также закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте, а вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.
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Но это не мешает Софии Михайловне выступать в России. Накануне Ротару приняла участие в концерте "Песня года".
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.