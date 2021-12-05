Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шевченко vs Ювентус: онлайн 🔱 Вагнергейт Маска, кто ты? Маска, кто ты?

Алек не стрелял

Альбом Оксимирона

Триумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Ротару, которая ждет возвращения Крыма Украине, выступила на Песне года в Москве

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 17:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
А скоро певица появится в Киеве на съемках новогоднего концерта студии Квартал 95, который пройдет во Дворце Украина
София Ротару выступила на "Песне года" в Москве
София Ротару выступила на "Песне года" в Москве / Фото: instagram.com/fkirkorov

В прошлом месяце мы писали, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции относительно статуса полуострова.

Это произошло после того, как сестра Софии – Аурика Ротару – рассказала, что певица не ездит в Крым с 2014 года. Исполнительница также закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте, а вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.

Реклама

Но это не мешает Софии Михайловне выступать в России. Накануне Ротару приняла участие в концерте "Песня года".

София Ротару в Москве на концерте "Песня года" / Фото: instagram.com/stories/pesnyagoda_official

Реклама

На съемках шоу также были Ани Лорак, MARUV и Филипп Киркоров. Последний опубликовал в Instagram-профиле совместное фото с Софией Ротару.

Филипп Киркоров и София Ротару на "Песне года" в Москве
Филипп Киркоров и София Ротару на "Песне года" в Москве / Фото: instagram.com/fkirkorov

Реклама

Интересно, что 15 и 16 декабря в столичном Дворце Украина состоятся новогодние шоу студии Квартал 95, в одном из которых также появится София Михайловна.

София Ротару выступит на новогоднем Вечернем квартале в Киеве / Фото: instagram.com/kvartal95official

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять