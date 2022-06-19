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Русалка уже не та: располневшая Наташа Королева опозорилась снимками в одних трусах (фото)

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 11:49
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Рашистская певица украинского происхождения хотела похвастаться своей фигурой, но что-то пошло не так...
Наташа Королева в голом виде показала свои пышные формы
Наташа Королева в голом виде показала свои пышные формы / Фото: instagram.com/koroleva__star

После полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-киянка Наташа Королева скрылась с горизонта. В конце апреля артистка решилась вернуться в соцсети. Фанаты надеялись услышать ее четкую гражданскую позицию, но она решила делать вид, что ничего не происходит и просто делиться подробностями своей прекрасной жизни.

На днях Королева ездила в санаторий, чтобы "поправить свое здоровье" и сбросить лишние килограммы с помощью грязевых ванн, спа-процедур и массажа.

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Наташа никогда не скрывала, что мечтает похудеть. При этом певица не хочет отказываться от сладостей, которые она обожает, наверное, больше Тарзана:)

Скриншот Instastories

На днях исполнительница хитов "Дельфин и Русалка" засветила свою фигуру в красном бикини. Очевидно, хейтеры облили грязью звезду за обвисший живот. Ведь вскоре она решила похвастаться в Instastories результатами своего "потрясающего" похудения.

Скриншот Instastories

Вскоре Королева сделала фото в зеркале, появившись в кадре в одних трусах и прикрывая обнаженную грудь руками. А сделала это звезда для критиков, не видящих "перемен". Наташа убеждает – она похудела аж на три килограмма и в свои 49 "выглядит прекрасно".

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Скриншот Instastories

За 5 дней -3 кг. Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет и я довольна собой! Так как я со своими врачами на протяжении 11 лет испытала много полезных методик, уверена на все 100%, что можно следить за своим здоровьем и красотой без дорогих препаратов и пластических операций, – написала певица.

Хоть и Наташа Королева гордится своей фигурой, но вялый живот и обвисшая шея все же очень видны.

Напомним, ранее Наташа Королева рассказывала, как отселила 20-летнего сына и его невесту-стриптизершу жить в хрущевку.

Также мы писали, как Наташа Королева пробила дно, станцевав с Тарзаном в советских костюмах на 9 мая.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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