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Рыжий из "Иванушек" был замечен в гей-клубе в Сочи: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
23 сентября, 17:52
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Знаменитого артиста заметили в популярном ночном заведении. Он охотно делал со всеми желающими совместные фото на память и отдыхал под хит "Иванушек International"
Андрея Григорьева-Апполонова заметили в сочинском гей-клубе
Андрея Григорьева-Апполонова заметили в сочинском гей-клубе / Фото: instagram.com/apollonov_ag

Андрей Григорьев-Апполонов, который летом в состоянии алкогольного опьянения чуть не сорвал концерт, отдыхал в сочинском гей-клубе не один.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", артист был замечен в компании владельца эскорт-агентств, Петра Листермана. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как Андрей делает селфи с посетителями клубов. Также в кадр попал травести-артист, который исполнял песню "Иванушек Intarnational" – "Снегири".

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"Рыжего" из "Иванушек" заметили в гей-клубе
"Рыжего" из "Иванушек" заметили в гей-клубе / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Григорьев-Апполонов обнимался и общался с посетителями, не стесняясь камер.

Андрей Григорьев-Апполонов появился в компании владельца эскорт-агентств
Андрей Григорьев-Апполонов появился в компании владельца эскорт-агентств / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

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Отметим, что в прошлом году артист пережил развод со своей супругой Мариной, матерью его двоих детей. Она ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту Андрею Зубкову и спустя полгода после расставания с певцом родила от спортсмена ребенка.

Сейчас о личной жизни артиста ничего не известно. Он активно пользуется соцсетями, публикуя свои новые фото и видео. Снимков с новой избранницей на страничках Андрея пока замечено не было.

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Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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