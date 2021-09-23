Рыжий из "Иванушек" был замечен в гей-клубе в Сочи: фото

Андрей Григорьев-Апполонов, который летом в состоянии алкогольного опьянения чуть не сорвал концерт, отдыхал в сочинском гей-клубе не один.
Как пишет Telegram-канал "Звездач", артист был замечен в компании владельца эскорт-агентств, Петра Листермана. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как Андрей делает селфи с посетителями клубов. Также в кадр попал травести-артист, который исполнял песню "Иванушек Intarnational" – "Снегири".
Григорьев-Апполонов обнимался и общался с посетителями, не стесняясь камер.
Отметим, что в прошлом году артист пережил развод со своей супругой Мариной, матерью его двоих детей. Она ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту Андрею Зубкову и спустя полгода после расставания с певцом родила от спортсмена ребенка.
Сейчас о личной жизни артиста ничего не известно. Он активно пользуется соцсетями, публикуя свои новые фото и видео. Снимков с новой избранницей на страничках Андрея пока замечено не было.
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