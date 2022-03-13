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"С рынка продаж не выходит": Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 15:20
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Тигран Кеосаян нелестно отзывался о муже Аллы Пугачевой, но тот не стал отмалчиваться...
Максим Галкин не стал молчать
Максим Галкин не стал молчать / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот

Напомним, артист Максим Галкин одним из первых прокомментировал вторжение России в Украину, хотя многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию. И сейчас он не перестает высказываться, несмотря на многочисленный хейт в его сторону.

Так, в инстаграм Максиму Галкину регулярно наведываются те, кто погряз во лжи пропагандистских каналов РФ и называют его предателем. Одна из таких поклонниц кровавого режима Путина привела в замечание слова режиссера и актера Тиграна Кеосаяна, он же также и муж Маргариты Симоньян, еще одной "звезды" российской пропаганды.

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Цена вам 7 копеек. Правильно про вас Тигран Кеосоян сказал,

- написала женщина, даже не зная, как правильно пишется фамилия ее кумира.

На что муж Аллы Пугачевой затроллил Кеосаяна и его гражданскую позицию:

Ему виднее – он с рынка продаж не выходит.

скриншот

Напомним, семья Галкина и Пугачевой уехали из России. По словам Примадонны, она находится в отпуске и заодно на лечении, а значит, что не отправилась в эмиграцию, как писали многие.

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К слову, ранее Сергей Соседов предложил "выгнать" Пугачеву и Галкина из их замка и "национализировать" его.

Также сообщалось, что Максима Галкина и других российских артистов, осудивших войну в Украине, хотят лишить наград и званий.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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