С Сарой Джессикой Паркер произошел неожиданный курьез на красной дорожке

На долгожданной премьере продолжения сериала "Секс в большом городе" у всемирно известной актрисы порвался один из аксессуаров

На премьере сериала с Сарой случился конфуз / Фото: Getty Images

В Нью-Йорке прошла презентация сериала "История продолжается". Картина повествует о событиях, которые случились с героинями после финала легендарного "Секса в большом городе".

Главная актриса картины Сара Джессика Паркер, которая ответила на критику морщин и седых волос, появилась на мероприятии в невероятном наряде. Но оказалось, что в образе не хватало одной важной детали, которую звезда потеряла по пути на красную дорожку.

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Папарацци запечатлели забавный инцидент, который произошел за кулисами, – у сумочки Паркер оторвались ручки, и она упала прямо на асфальт. Судя по выражению лица, актрису удивил такой курьез. Похоже, починить аксессуар не удалось, ведь перед фотографами Сара позировала уже без него.

Сара Джессика Паркер попала в курьезную ситуацию / Фото: Getty Images

Сломанный ремешок сумочки не омрачил вечер Сары, поскольку потом звезда все время улыбалась и шутила вместе со своими коллегами по фильму и родными – мужем Мэттью Бродериком и 19-летним сыном Джеймсом, которые пришли ее поддержать.

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Сара позировала на красной дорожке со своими родными / Фото: Getty Images

Кроме исполнительницы главной роли, премьеру проекта посетили другие знаменитости, которые раннее уже снимались в "Сексе в большом городе": Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. В актерском составе появились также новые лица – Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури.

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