С Сарой Джессикой Паркер произошел неожиданный курьез на красной дорожке

В Нью-Йорке прошла презентация сериала "История продолжается". Картина повествует о событиях, которые случились с героинями после финала легендарного "Секса в большом городе".
Главная актриса картины Сара Джессика Паркер, которая ответила на критику морщин и седых волос, появилась на мероприятии в невероятном наряде. Но оказалось, что в образе не хватало одной важной детали, которую звезда потеряла по пути на красную дорожку.
Папарацци запечатлели забавный инцидент, который произошел за кулисами, – у сумочки Паркер оторвались ручки, и она упала прямо на асфальт. Судя по выражению лица, актрису удивил такой курьез. Похоже, починить аксессуар не удалось, ведь перед фотографами Сара позировала уже без него.
Сломанный ремешок сумочки не омрачил вечер Сары, поскольку потом звезда все время улыбалась и шутила вместе со своими коллегами по фильму и родными – мужем Мэттью Бродериком и 19-летним сыном Джеймсом, которые пришли ее поддержать.
Кроме исполнительницы главной роли, премьеру проекта посетили другие знаменитости, которые раннее уже снимались в "Сексе в большом городе": Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. В актерском составе появились также новые лица – Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури.
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