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С украинским флагом на плечах: Armin van Buuren и другие звезды дали благотворительный концерт в поддержку Украины

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 11:43
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Мировые звезды демонстрируют единство в вопросах поддержки Украины
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в Бухаресте
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в Бухаресте / Фото: Facebook SAGA Festival

Весь цивилизованный мир объединяется вокруг поддержки Украине, которая 19-й день терпит российское вторжение. И мы не устаем благодарить всех, кто оказывает украинцам свою поддержку – информационную и финансовую. Среди них – всемирно известный диджей Armin van Buuren.

В столице Румынии Бухаресте 12 марта начался музыкальный фестиваль в поддержку Украины – "Мы едины". Хедлайнер мероприятия Armin van Buuren вышел на сцену с украинским флагом, а на экранах изображалась наша символика и национальные цвета.

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Armin van Buuren
Armin van Buuren / Фото: Facebook SAGA Festival

Среди участников также Джамала, Tom Odell и еще более двадцати местных звезд.

Деньги с продаж биллетов на благотворительное мероприятие будут направлены на поддержку Украине. Кстати, лично сам Armin van Buuren также открыл на своем сайте и в соцсетях сбор средств для нашей страны в это самое непростое время в истории.

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Мировые звезды продолжают поддерживать Украину
Мировые звезды продолжают поддерживать Украину / Фото: Facebook SAGA Festival

Мы очень благодарны Armin van Buuren и другим мировым знаменитостям, которые сейчас делают свой вклад в нашу борьбу с рашистами.

Деньги с концерта будут переданы Украине
Деньги с концерта будут переданы Украине / Фото: Facebook SAGA Festival

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Напомним, ранее российский рэпер Оксимирон анонсировал серию благотворительных концертов Russians Against War, прибыль с которых он передаст на нужды украинских беженцев.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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