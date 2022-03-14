С украинским флагом на плечах: Armin van Buuren и другие звезды дали благотворительный концерт в поддержку Украины

Мировые звезды демонстрируют единство в вопросах поддержки Украины

Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в Бухаресте / Фото: Facebook SAGA Festival

Весь цивилизованный мир объединяется вокруг поддержки Украине, которая 19-й день терпит российское вторжение. И мы не устаем благодарить всех, кто оказывает украинцам свою поддержку – информационную и финансовую. Среди них – всемирно известный диджей Armin van Buuren.

В столице Румынии Бухаресте 12 марта начался музыкальный фестиваль в поддержку Украины – "Мы едины". Хедлайнер мероприятия Armin van Buuren вышел на сцену с украинским флагом, а на экранах изображалась наша символика и национальные цвета.

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Armin van Buuren / Фото: Facebook SAGA Festival

Среди участников также Джамала, Tom Odell и еще более двадцати местных звезд.

Деньги с продаж биллетов на благотворительное мероприятие будут направлены на поддержку Украине. Кстати, лично сам Armin van Buuren также открыл на своем сайте и в соцсетях сбор средств для нашей страны в это самое непростое время в истории.

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Мировые звезды продолжают поддерживать Украину / Фото: Facebook SAGA Festival

Мы очень благодарны Armin van Buuren и другим мировым знаменитостям, которые сейчас делают свой вклад в нашу борьбу с рашистами.

Деньги с концерта будут переданы Украине / Фото: Facebook SAGA Festival

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Напомним, ранее российский рэпер Оксимирон анонсировал серию благотворительных концертов Russians Against War, прибыль с которых он передаст на нужды украинских беженцев.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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