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Самая горячая пара Голливуда: Дженнифер Лопес показала архивные кадры с Беном Аффлеком

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 мая, 08:36
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Джей Ло редко выставляет личную жизнь на показ, но на днях звезда решила вспомнить молодые годы с любимым
Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес счастлива с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Через 17 лет разлуки Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились и уже готовятся к свадьбе! Влюбленные и дня не могут провести друг без друга – папарацци частенько их ловят во время прогулки, в кафешках, а также в объятиях возле дома.

На днях артистка решила окунуться в воспоминания – в Instagram она выложила видео 20-летней давности.

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На ролике Дженнифер и Бен в 2003 году. Парочка безумно счастлива и влюблена, сидит на баскетбольном матче NBA. Они радостно улыбаются в камеру и машут руками.

Кстати, на видео слышно, как один комментатор матча назвал Джей Ло и Бена Аффлека "самой горячей парой Голливуда" . И он не ошибся, ведь даже спустя сколько лет звезды сохранили чувства и любовь друг к другу.

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Парочка в 2003 году
Парочка в 2003 году

Lovestories Лопес и Аффлека

Певица и актер познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться начали в июле 2002 года. Их отношения были яркими – пара прожила вместе два года и они собирались даже пожениться. Но в 2004 году звезды отменили помолвку и разошлись. Ходили слухи, что разрыв произошел из-за алкогольной зависимости Бена или из-за слишком большого внимания со стороны СМИ и публики.

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года. Сама пара официально подтвердила свои отношения в день рождения Лопес.

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Сама Джей Ло признавалась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком и она с ним по-настоящему счастлива.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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