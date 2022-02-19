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Самый красивый и самый богатый: как сейчас живет звезда Великолепного века Бурак Озчивит

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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19 февраля, 22:50
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Бурак Озчивит получил известность благодаря экранизации романа "Королек — птичка певчая"
Как сейчас живет актер Бурак Озчивит
Как сейчас живет актер Бурак Озчивит / Фото: instagram.com/burakozcivit

В детстве он обожал мультики и хотел стать Бэтменом, а потом вырос и попал в модельный бизнес. Что известно о жизни Бурака Озчивита – рассказываем далее в материале.

Бурак рос в Стамбуле. Его отец редко бывал дома из-за бизнеса и постоянных командировок, так что парень часами сидел у телевизора и смотрел мультфильмы.

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Став старше, он заменил телевизор футболом и тренажерным залом, а после школы поступил в университет Мармора на факультет кино, изобразительного искусства и фотографии.

Бурак Озчивит начал сниматься в кино в 2006 году
Бурак Озчивит начал сниматься в кино в 2006 году / Фото: instagram.com/burakozcivit

Будущий актер начинал свою карьеру с модельного бизнеса, чем был занят с 2003 по 2007 годы. В 2003 году Бурак был признан "Лучшей моделью Турции", а в 2005 году занял второе место в конкурсе "Лучшая модель мира".

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Бурак Озчивит долгое время работал моделью
Бурак Озчивит долгое время работал моделью / Фото: instagram.com/burakozcivit

После успеха в конкурсах красоты, Бурак обратил на себя внимание турецких режиссеров и начал сниматься в кино. Первую роль он сыграл в подростковом триллере "Минус 18", а уже через год получил ключевую роль в картине "Муж по принуждению".

Далее следовало несколько фильмов и сериалов, но популярным Бурак Озчивит стал благодаря сериалу "Великолепный век", где он сыграл османского военачальника Малкочоглу Бали Бея.

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Малкочоглу Бали Бей в сериале "Великолепный век"
Малкочоглу Бали Бей в сериале "Великолепный век" / Фото: Скриншот из видео

Во время съемок сериала "Королек – птичка певчая", он познакомился со своей будущей женой – Фахрие Эвджен. Однако страсть между актерами возникла позже, на съемочной площадке мелодрамы "Любовь похожа на тебя".

Бурак Озчивит и его жена Фахрие Эвджен
Бурак Озчивит и его жена Фахрие Эвджен / Фото: instagram.com/evcenf

Пара обручилась 9 марта 2017 года в Германии и поженилась 29 июня 2017 года в Стамбуле. В апреле 2019 года у Бурака и Фахрие родился сын Каран.

У Бурака и Фахрие есть сын Каран
У Бурака и Фахрие есть сын Каран / Фото: instagram.com/evcenf

Как сейчас живет Бурак Озчивит

Актер все еще играет в футбол и снимается для турецких брендов одежды. У него есть собственный ресторан в Стамбуле и коллекция раритетных авто.

Бурак Озчивит в сериале "Основание: Осман"
Бурак Озчивит в сериале "Основание: Осман" / Фото: Скриншот из видео

Озчивит продолжает сниматься – в прошлом году вышел второй сезон "Основание: Осман", где Бурак исполнил роль Осман Бея. В настоящее время он – один из самых высокооплачиваемых турецких актеров. В Instagram на страницу Бурака подписаны более 20 миллионов фолловеров!

Недавно мы показывали, как выглядела рыжеволосая звезда "Великолепного века" до пластики.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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